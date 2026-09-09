Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 59χρονος που ξυλοκόπησε την 31χρονη σύντροφό του κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης

Μία καταγγελία από την 31χρονη σύντροφό του για ξυλοδαρμό κατά τη διάρκεια της ερωτικής συνεύρεσης, έστειλε στη φυλακή έναν 59χρονο άνδρα στη Θεσσαλονίκη και πυροδότησε μία ολόκληρη έρευνα των δικαστικών Αρχών ακόμη και για σοβαρά κακουργήματα και σεξουαλικές πράξεις που ενδεχομένως να έγιναν μπροστά στα μάτια ανήλικων παιδιών.

Σύμφωνα με το protothema.gr υπόθεση έφτασε να απασχολεί τη δικαιοσύνη όταν το περασμένο Σάββατο η 31χρονη έφυγε έντρομη από το διαμέρισμα και φορώντας ελάχιστα ρούχα απευθύνθηκε στους αστυνομικούς προκειμένου να καταγγείλει τον άντρα με τον οποίο διατηρούσε ερωτικό δεσμό τους τελευταίους τέσσερις μήνες και ζούσε μαζί του στο ίδιο σπίτι στο οποίο διέμεναν και τα τρία ανήλικα τέκνα του.

Τρεις ημέρες μετά την καταγγελία της για ενδοοικογενειακή βία, η γυναίκα θα κατέθετε ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου τον εφιάλτη που κατήγγειλε ότι ζούσε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, από την ημέρα που γνώρισε τον κατηγορούμενο έως και τη στιγμή που αποφάσισε να φύγει τρέχοντας από το σπίτι και να τον καταγγείλει.

Ξυλοδαρμοί, εξευτελιστικές και σαδομαζοχιστικές πράξεις κατά τη διάρκεια της ερωτικής συνεύρεσης – ακόμη και μπροστά στα ανήλικα παιδιά του, απειλές και ύβρεις με τα πιο αισχρά λόγια, ήταν μερικά από όσα ανέφερε στην κατάθεσή της η παθούσα και καταγράφηκαν στα πρακτικά τα οποία αποφασίστηκε να διαβιβαστούν για ποινική αξιολόγηση στις αρμόδιες εισαγγελίες.

Σχετικά με το επίδικο περιστατικό που οδήγησε και στη σύλληψη του 59χρονου, η γυναίκα ανέφερε στο δικαστήριο πως ουσιαστικά την εξανάγκασε σε στοματικό έρωτα κι όταν εκείνη αντέδρασε τότε της επιτέθηκε. «Του είπα μόνο αυτό σκέφτεται και τότε αντέδρασε για άλλη μια φορά βίαια, με άρπαξε από τα μαλλιά και ξεκίνησε να με χτυπάει με σφαλιάρες και μπουνιές στο κεφάλι και με έδιωξε από το σπίτι. Ύστερα από λίγη ώρα μου έστελνε ηχητικά μηνύματα προκειμένου να επιστρέψω αλλά είχα αποφασίσει να τον καταγγείλω».

Στη συνέχεια της κατάθεσής της, η 31χρονη εξήγησε στο δικαστήριο ότι ήταν αποφασισμένη να αποκαλύψει όλα όσα ζούσε και βίωνε το τελευταίο διάστημα παρόλο που δεν περιλαμβάνονταν στη δικογραφία καθώς δεν είχε βρει το θάρρος να τα καταγγείλει στις Αρχές.

«Ξέρω ότι με αυτά που θα ακούσετε παρακάτω θα μπορούσα και εγώ να κατηγορηθώ για συγκάλυψη καθώς δεν τα κατήγγειλα νωρίτερα αλλά, ειλικρινά, δεν με ενδιαφέρει καθόλου αρκεί αυτός ο άνθρωπος να τιμωρηθεί», είπε σύμφωνα με το protothema.gr και συνέχισε: «Από την ημέρα που γνωριστήκαμε με έβαλε να μείνω σπίτι με τα παιδιά του. Πουλούσε ναρκωτικά μπροστά στα παιδιά του. Έχω δει να κακοποιεί τα παιδιά όπως και εμένα, έτρωγα πολύ ξύλο από τον Απρίλιο έως τώρα. Πήγε να με κάψει με τσιγάρο στο μάτι, με κλείδωνε μέσα… δεν με άφηνε να φύγω και με κακοποιούσε μπροστά στα παιδιά του. Πολλές φορές με ανάγκαζε να κάνουμε και σεξ μπροστά στα παιδιά. Για πέντε μήνες βίωνα την απόλυτη κακοποίηση, δεν τον κατήγγειλα όμως γιατί με απειλούσε και φοβόμουν. Νιώθω όμως αηδία, δεν αντέχω άλλο».

Στην απολογία του ο 59χρονος επιχείρησε να αντικρούσει όλα όσα κατέθεσε η σύντροφός του και υποστήριξε ότι είναι πρότυπο πατέρα ο οποίος μεγαλώνει μόνος του τα τρία ανήλικα παιδιά του τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. «Μπορεί να την τράβηξα από τα μαλλιά εκείνο το βράδυ αλλά δεν την ξυλοκόπησα, απλώς μαλώσαμε. Χρειάζεται ψυχίατρο και όσα καταθέτει είναι ψέματα γιατί συνδέθηκε με την πρώην σύζυγό μου και επειδή έχει νεύρα τα λέει όλα αυτά. Εκείνο το βράδυ από μόνη της έφυγε, όπως έχει κάνει πολλές φορές και μετά τη γυρνούσα πίσω», ανέφερε.

Σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των τριών ανήλικων τέκνων του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι «τα παιδιά ζουν σε μια φυσιολογική κατάσταση, δεν βλέπουν τίποτα από όλα αυτά. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που γίνονται».

Η καταδίκη και η έρευνα

Τελικά το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους. Μάλιστα, αποφασίστηκε να εκτίσει τους δύο μήνες, καθώς είχε προηγούμενη – αμετάκλητη – δικαστική απόφαση σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία με θύμα την πρώην σύζυγό του και η υπόλοιπη ποινή του θα ανασταλεί επί τριετία.

Βέβαια, μετά τις σοβαρές καταγγελίες της 31χρονης και όσα ανέφερε ότι βίωνε η ίδια και τα ανήλικα παιδιά του κατηγορούμενου, αποφασίστηκε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στις αρμόδιες εισαγγελίες προκειμένου να γίνει ποινική αξιολόγηση και να διερευνηθούν, τόσο τα περιστατικά όσο και οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, όπως αναφέρει το protothema.gr.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, στην αίθουσα βρίσκονταν για συμπαράσταση προς την παθούσα, τόσο η πρώην σύζυγος του 59χρονου όσο και η μεγαλύτερη κόρη του η οποία φέρεται να ζήτησε συγγνώμη στην καταγγέλλουσα για όσα βίωσε από τον πατέρα της.