Μαλαισία: Πέντε νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου

Ελικόπτερο συνετρίβη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι σε απομακρυσμένο αεροδρόμιο της Μαλαισίας, ανάμεσά τους ο πιλότος του και τουλάχιστον ένας γιατρός, επιβεβαίωσαν σήμερα οι αεροπορικές αρχές της ασιατικής χώρας.

Το ελικόπτερο τύπου BO-105 (Messerschmitt-Bölkow-Blohm) συνετρίβη χθες μετά το μεσημέρι στη Σαραουάκ, στο τμήμα της νήσου Βόρνεο (Καλιμαντάν στα ινδονησιακά) που αποτελεί μέρος της επικράτειας της Μαλαισίας, διευκρίνισαν αξιωματούχοι της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Μετέφερε τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού της υπηρεσίας ιπταμένων ιατρών, που πήγαινε να προσφέρει φροντίδες σε κοινότητες που εξαρτώνται σε υψηλό βαθμό από τους αερομεταφερόμενους επαγγελματίες της υγείας, διότι βρίσκονται σε πυκνή ζούγκλα.

«Δυστυχώς, οι πέντε άνθρωποι πάνω στο σκάφος απεβίωσαν όλοι», στοιχείο που «επιβεβαιώνει τις αναφορές της υπηρεσίας πυρόσβεσης και διάσωσης» και «του υπουργείου Υγείας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών στην περιοχή, ο Γκαλόγκ Λουάγκ.

Τα ονόματα των θυμάτων δεν δόθηκαν επίσημα στη δημοσιότητα, όμως μέσα ενημέρωσης της χώρας ανέφεραν ότι ο γιατρός Αϊνούλ Μπαραά, 32 ετών, είναι ανάμεσα στους νεκρούς. Οι υπόλοιποι τέσσερις νεκροί είναι ο χειριστής και τρία μέλη του υγειονομικού προσωπικού.

Ομάδα της υπηρεσίας έρευνας αεροπορικών ατυχημάτων αναμένεται σε μερικές ώρες στον τόπο της καταστροφής, στο αεροδρόμιο Λο Λελά, κοντά στα σύνορα με την ινδονησιακή επαρχία Βόρειο Καλιμαντάν, σύμφωνα με την μαλαία υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Η υπηρεσία ιπτάμενων ιατρών της Μαλαισίας επιτρέπει επαγγελματίες της υγείας να μεταβαίνουν σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ή να στήνουν κινητές κλινικές που προσφέρουν φροντίδες διαφόρων τύπων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ