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Ακρίτα για την καταγγελία βιασμού: Η αριστερή ταυτότητα δεν αποτελεί συγχωροχάρτι – Σε ζητήματα σεξουαλικής βίας δεν υπάρχουν “δικοί μας” και “δικοί σας”

Intime
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Θέση για την σοκαριστική ανώνυμη καταγγελία βιασμού γυναίκας από «αντιφασίστα, αντιρατσιστή, αντισεξιστή» που δημοσιεύθηκε στο Indymedia πήρε η Έλενα Ακρίτα με ανάρτησή της στα social media.

Όπως σημειώνει η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ «σε ζητήματα έμφυλης και σεξουαλικής βίας δεν υπάρχουν “δικοί σας” και “δικοί μας”» κάνοντας λόγο για «ανατριχιαστική» καταγγελία για την οποία «χρειάστηκε να βάλω μεγάλη δύναμη για να τη διαβάσω μέχρι το τέλος».

Στο πλαίσιο αυτό ξεκαθαρίζει ότι «η αριστερή ταυτότητα, η αντιφασιστική δράση και τα κινηματικά παράσημα δεν αποτελούν συγχωροχάρτι. Το αντίθετο. Σε πολιτικό αλλά και ηθικό επίπεδο, καθιστούν την αντίφαση ακόμη πιο κραυγαλέα».

«Καμία συγκάλυψη. Καμία σιωπή. Καμία κομματική ή κινηματική ασυλία. Καμία ανοχή. Για κανένα κερατά» καταλήγει στην ανάρτησή της η Έλενα Ακρίτα.

Έλενα Ακρίτα

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