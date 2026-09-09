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Σάκης Αρναούτογλου: Έρχεται το φθινόπωρο με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας – Πότε θα βρέξει

Φωτογραφία: Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σταδιακή υποχώρηση της ζέστης και στροφή σε πιο φθινοπωρινό καιρό από την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου δείχνει η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου.

Οι βροχές αναμένεται να αυξηθούν αρχικά στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, ενώ προς τις 18 Σεπτεμβρίου υπάρχει πιθανότητα φαινομένων και στην Αττική.

Μέχρι τότε, ο καιρός θα διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά του, χωρίς να αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, θα επικρατήσουν γενικά καλές συνθήκες, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά, στα βόρεια και σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στην Κάρπαθο και στην Κρήτη, φτάνοντας κατά τόπους τα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά ηπειρωτικά. Στη δυτική Ελλάδα οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 29 έως 32 βαθμούς, στα βόρεια από 24 έως 28 και στα ανατολικά νησιωτικά τμήματα από 27 έως 30 βαθμούς. Στα νότια αναμένονται περίπου 26 βαθμοί.

Χωρίς σημαντικές μεταβολές προβλέπεται να κυλήσουν η Πέμπτη και η Παρασκευή. Η πιθανότητα βροχής θα παραμείνει μικρή, με ενδεχόμενα ασθενή φαινόμενα κυρίως στα ορεινά της δυτικής Ελλάδας. Το Σάββατο μπορεί να εκδηλωθούν λίγες ασθενείς βροχές στα δυτικά.

Από την Κυριακή, ωστόσο, διαφαίνεται σταδιακή αύξηση των βροχοπτώσεων, με τη μεταβολή να επηρεάζει πρώτα τα δυτικά και τα βόρεια. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου τα φαινόμενα ενδέχεται να επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές.

Για το διάστημα κοντά στην Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η τάση που περιγράφει ο Σάκης Αρναούτογλου δείχνει πιθανότητα πιο οργανωμένης επιδείνωσης, με βροχές και κατά τόπους εντονότερα φαινόμενα κυρίως στη δυτική και τη βόρεια χώρα. Σε αυτό το διάστημα δεν αποκλείεται να βρέξει και στην Αττική. Πρόκειται πάντως για εκτίμηση αρκετών ημερών, με την ακριβή κατανομή και τον χρόνο εκδήλωσης των φαινομένων να χρειάζονται επιβεβαίωση στις επόμενες προγνώσεις.

Παράλληλα, από την Κυριακή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές να υποχωρούν σταδιακά κοντά στους 28 με 29 βαθμούς. Η τάση για πιο δροσερό καιρό φαίνεται να διατηρείται έως περίπου τις 19 Σεπτεμβρίου.

Σάκης Αρναούτογλου

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