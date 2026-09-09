Θεσσαλονίκη: Ουρές σε γνωστό κατάστημα στο κέντρο για challenge με tik toker να τρώει ένα τεράστιο burger – Δείτε βίντεο

Ουρές σχηματίστηκαν χθες το μεσημέρι έξω από κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, λόγω ενός ιδιαίτερου challenge με πρωταγωνιστή γνωστό tik toker.

Συγκεκριμένα, ο chris_ASMR βρέθηκε στο κατάστημα με στόχο να καταναλώσει ένα τεράστιο burger και να κερδίσει το ποσό των 100 ευρώ, εφόσον κατάφερνε να το φάει όλο.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε έξω από το κατάστημα στην Αριστοτέλους προκειμένου να δει από κοντά αυτή την ιδιαίτερη πρόκληση.

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