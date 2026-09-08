Στο ΠΑΣΟΚ Τελιγιορίδου και Αβραμάκης – Η συνάντηση με τον Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη

Με δύο πρόσωπα με κοινοβουλευτική διαδρομή στη Βόρεια Ελλάδα διευρύνει τις δυνάμεις του το ΠΑΣΟΚ, καθώς ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (08.09.2026) στη Θεσσαλονίκη με την Ολυμπία Τελιγιορίδου και τον Λευτέρη Αβραμάκη, οι οποίοι συστρατεύονται πλέον με τη Χαριλάου Τρικούπη.

Η κίνηση εντάσσεται στο άνοιγμα που επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ προς στελέχη με πολιτική και κοινοβουλευτική εμπειρία, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να στέλνει από τη Θεσσαλονίκη μήνυμα συσπείρωσης ευρύτερων δυνάμεων γύρω από τον στόχο της «πολιτικής αλλαγής».

Η Ολυμπία Τελιγιορίδου έχει διατελέσει βουλευτής Καστοριάς και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ ο Λευτέρης Αβραμάκης έχει διατελέσει βουλευτής Σερρών.

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, η Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο Λευτέρης Αβραμάκης «συστρατεύονται με το ΠΑΣΟΚ και ενώνουν δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή», δίνοντας σαφές πολιτικό στίγμα στη συνάντηση.

Η εξέλιξη έρχεται στο πλαίσιο της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιεί σειρά επαφών με αφορμή τη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να επιδιώκει παράλληλα να διευρύνει την πολιτική και κοινωνική του απεύθυνση.