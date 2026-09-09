Η μητέρα του Καρέτσα πήγε στο νοσοκομείο μετά την κατάρρευσή του

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποχώρησε με φορείο στο παιχνίδι της Μπορούσια Ντόρτμουντ κόντρα στη Βιγιαρεάλ στην πρεμιέρα της League phase του UEFA Champions League.

Δεν άργησε η ενημέρωση από πλευράς Ντόρτμουντ, η οποία γνωστοποίησε ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αποχώρησε από το παιχνίδι λόγω κυκλοφορικών προβλημάτων και ανέφερε ότι η κατάστασή του, δεδομένων των αναλογιών, είναι καλή.

Με τη σειρά του, ο αθλητικός διευθυντής των Βεστφαλών, Λαρς Ρίκεν, περιέγραψε το επεισόδιο ως κάτι που συνέβη ξαφνικά και δεν υπήρχε ένδειξη για κάτι τέτοιο: «Ο Καρέτσας αντιμετώπιζε προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματος. Δεν υπήρχε προηγούμενη ένδειξη για κάτι τέτοιο. Πήγε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Θα ήταν ανεύθυνο να κάνουμε εικασίες σε αυτό το στάδιο. Παρ’ όλα αυτά, φυσικά και μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι για τη νίκη. Ήταν ένα πραγματικά δύσκολο παιχνίδι. Μας αφήνει ένα πολύ καλό συναίσθημα το γεγονός ότι ξεκινάμε έτσι τη σεζόν στο Champions League.

Ήταν πολύ σημαντικό να βλέπουμε ότι οι παίκτες που μπήκαν ως αλλαγή τα έδωσαν όλα. Ο Νουανέρι έκανε καλό παιχνίδι. Ο Τζομπ για ακόμη μία φορά έβαλε τάξη στη μεσαία γραμμή και ο Φάμπιο Σίλβα έκανε τη διαφορά. Πρέπει να συγχαρώ την ομάδα, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο όταν βλέπεις έναν συμπαίκτη σου να αποχωρεί με φορείο και δεν γνωρίζεις ακριβώς τι του έχει συμβεί».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της γερμανικής BILD, λίγο πριν τις 22:00 (ώρα Γερμανίας), ασθενοφόρο παρέλαβε τον Καρέτσα για να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο. Μαζί του ήταν και η μητέρα του, η οποία παρακολουθούσε τον αγώνα από τα VIP.

Η φάση από την οποία προήλθε η κατάρρευση του Καρέτσα προκάλεσε σοκ σε όλους, όπως και τον προπονητή της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς.

Konstantinos Karetsas tuvo que salir de cambio, el griego del #BorussiaDortmund presento problemas circulatorios en jornada de #ChampionsLeague, así lo informó el club.



El Black Yellow afirmó que el jugador se encuentra bien y realizará más pruebas médicas.… — Arath Uva ⚽ (@arath_drake5) September 8, 2026

Ο τεχνικός της γερμανικής ομάδας, ανέφερε: «Παρακολούθησα ένα μάθημα πρώτων βοηθειών είτε στην αρχή αυτής της σεζόν είτε στο τέλος της περασμένης. Είδα μερικά βίντεο και όταν είδα αυτό, ήταν αρκετά παρόμοιο. Γι’ αυτό ήμουν λίγο… Ναι, αλλά όταν συνήλθε ξανά, όλα έδειχναν να είναι εντάξει».

Έπειτα, δεν έδωσε κάποια περαιτέρω εκτίμηση για την κατάσταση της υγείας του Έλληνα μεσοεπιθετικού.