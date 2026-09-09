Σύλβια Δεληκούρα: Δεν κυνήγησα ποτέ τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, θέλω σε ό,τι κι αν μου δίνεται να του δίνω ζωή

Με αφορμή την συμμετοχή σε νέα σειρά της ΕΡΤ, η Σύλβια Δεληκούρα έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου αυτή την εβδομάδα.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την τηλεοπτική της διαδρομή για την οποία και παραδέχθηκε πως ποτέ δεν κυνήγησε η ίδια τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Σε παρακολουθούσα σε μια συνέντευξη σου στη Φαίη Σκορδά και μου έκανε εντύπωση που είπες ότι δεν κυνήγησες ποτέ τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Ναι, δεν το έκανα ποτέ! Πρόσφατα συζητούσαμε στην παράσταση με τον Παντελή Καναράκη για τους ρόλους μας στην περιοδεία. Μου είπε κάτι που με χαροποίησε ιδιαίτερα. Στα δυο κομμάτια που παίζω, με τον Παντελή και τον Μάνο Ιωάννου, ο ρόλος μου είναι, κυρίως, να δίνω την ατάκα ώστε να προχωρήσουν το σκετς και η επιθεώρηση. Μου είπε όμως ότι, παρόλο που δεν έχω την ατάκα που προκαλεί το μεγάλο γέλιο, κατάφερα να κάνω τον ρόλο ενδιαφέροντα και αστείο.

Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό. Μπαίνω πάντα στη διαδικασία, ό,τι ρόλο κι αν μου δώσεις, μικρό ή μεγάλο, να του δώσω ζωή. Δεν θέλω ποτέ να τον σνομπάρω ή να σκεφτώ: “Γιατί πήρα αυτόν τον μικρό ρόλο;”.

Αντιμετωπίζεις, δηλαδή, κάθε ρόλο με την ίδια σοβαρότητα και συνέπεια;

Έτσι πιστεύω ότι πρέπει να κάνουν όλοι οι ηθοποιοί. Επίσης, χαίρομαι πολύ να συνεργάζομαι με ταλαντούχους ανθρώπους γιατί, μέσα από αυτούς, γίνομαι κι εγώ καλύτερη. εν ανεβαίνω στη σκηνή με κάποιον καλύτερο από εμένα και τη σκέψη να ξεχωρίσω ή να φανώ περισσότερο από τον συμπρωταγωνιστή μου.

Αντίθετα, θέλω να πάρω την ενέργεια του, να του δώσω τη δική μου και όλοι μαζί να δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά όμορφο. Ένα διαμάντι. Αυτό θεωρώ πως πρέπει να κάνει ένας ηθοποιός: να έχει ήθος πάνω στη σκηνή.