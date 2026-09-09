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Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της 19χρονης Μυρτώς: Στο “μικροσκόπιο” όσα συνέβησαν στα Επείγοντα το μοιραίο βράδυ

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THESTIVAL TEAM

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Νέα δικαστική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση της 19χρονης Μυρτώς, καθώς από την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η εξέταση προσώπων σχετικά με όσα συνέβησαν στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς τη νύχτα του τραγικού περιστατικού.

Στο επίκεντρο της νέας έρευνας βρίσκονται οι καταθέσεις που είχαν δοθεί για τη χρονική ακολουθία των γεγονότων, την παρουσία και τις ενέργειες του προσωπικού, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αντιμετωπίστηκε η 19χρονη μετά τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο, σύμφωνα με το kefaloniapress.gr.

Η διαδικασία ξεκίνησε χθες με την πρώτη εξέταση προσώπου που φέρεται να έχει γνώση των γεγονότων, ενώ αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες με την εξέταση και άλλων προσώπων που είτε είχαν υπηρεσία εκείνη τη νύχτα είτε διαθέτουν γνώση για όσα διαδραματίστηκαν στα Επείγοντα.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν πλέον εκ νέου τα δεδομένα, επιχειρώντας να διαπιστώσουν κατά πόσο όσα έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα συνάδουν με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας και με τη χρονική ακολουθία των γεγονότων που καταγράφεται για εκείνη τη νύχτα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αποσαφήνιση των επιμέρους ενεργειών και των χρόνων κατά τους οποίους αυτές πραγματοποιήθηκαν, καθώς και η διασταύρωση των καταθέσεων με τα διαθέσιμα στοιχεία της υπόθεσης.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και η νέα έρευνα αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως σε ένα ακόμη κρίσιμο σκέλος της.

Κεφαλονιά Μυρτώ

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