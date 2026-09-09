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Η Μπέσσυ Αργυράκη απάντησε στις “κακές γλώσσες”: “Μην προλάβετε να γράψετε κάτι”

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Την Μπέσσυ Αργυράκη υποδέχθηκαν η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης, το πρωινό της Τετάρτης, στο πλατό της εκπομπής “Νωρίς νωρίς” που παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η αγαπημένη ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στις “κακές γλώσσες” που συχνά σχολιάζουν ορισμένοι τις συχνές τηλεοπτικές της εμφανίσεις.

Ειδικότερα, η Μπέσσυ Αργυράκη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “θέλω να σας πω για κάτι το οποίο ίσως σκέφτεται ο κόσμος. Με βλέπουν στις τηλεοράσεις και λένε “άντε πάλι”, κάποιες φορές. Αυτές οι κακές γλώσσες. Παιδιά, με κάλεσαν οι άνθρωποι στην εκπομπή και είναι υπέροχοι άνθρωποι”.

“Και, γενικότερα, είμαι άνθρωπος που δεν λέω όχι και ιδίως σε εκπομπές οι οποίες είναι αξιόλογες, όπως είναι αυτή που βρίσκομαι εδώ. Γι’ αυτό μην προλάβετε να γράψετε κάτι γιατί η τηλεόραση είναι η αγάπη μου και μ’ αρέσει ένας πολύ εποικοδομητικός διάλογος με ανθρώπους που γνωρίζουν την δουλειά τους”.

“Γι’ αυτό και είμαι εδώ. Σας προλαβαίνω” συμπλήρωσε, με νόημα, η Μπέσσυ Αργυράκη στο πρωινό μαγκαζίνο της ΕΡΤ με την Μαρία Ηλιάκη να υπογραμμίσει πως “ειπώθηκε το μήνυμα”.

Μπέσσυ Αργυράκη

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