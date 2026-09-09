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Θεσσαλονίκη: 21χρονος άρπαξε δύο χρυσές αλυσίδες από λαιμό 23χρονης

Φωτογραφία: Intime
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Συνελήφθη 21χρονος αλλοδαπός, ο οποίος αφαίρεσε από τον λαιμό 23χρονης ημεδαπής δύο χρυσές αλυσίδες με σταυρό στην περιοχή του Κορδελιού στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από δικυκλιστές αστυνομικούς της Ομάδας «Ζ», βραδινές ώρες χθες (08-09-2026) στην περιοχή του Κορδελιού, συνελήφθη 21χρονος αλλοδαπός, διότι αφαίρεσε από το λαιμό 23χρονης ημεδαπής δύο χρυσές αλυσίδες με σταυρό, οι οποίες βρέθηκαν στην κατοχή του και αποδόθηκαν στην 23χρονη.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο 21χρονος τις προηγούμενες ημέρες αφαίρεσε από κατάστημα στην ίδια περιοχή την τσάντα 50χρονης αλλοδαπής.

Θεσσαλονίκη

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