Γεραπετρίτης για Τουρκία: Έχουμε έτοιμα σενάρια για οτιδήποτε, όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε ο πιο ισχυρός

Την ανάγκη διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς όμως να υπάρξει υποχώρηση στις πάγιες ελληνικές θέσεις, ανέδειξε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη διάρκεια σημερινής του συνέντευξης.

«Δημιουργούμε συνθήκες για να αποτρέπουμε τις κρίσεις. Επιδιώκουμε ειρήνη. Η αίσθησή μας είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου. Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Έχουμε έτοιμα σενάρια για οτιδήποτε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης στον ΣΚΑΪ, ξεκαθαρίζοντας πως η ελληνική πλευρά παρότι είναι έτοιμη για τα πάντα, δεν περιμένει θερμό επεισόδιο.

«Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε ο πιο ισχυρός, μάλλον ο αδύναμος είναι», σημείωσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

Για τα 12 ναυτικά μίλια

Για το ζήτημα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι αποτελεί δικαίωμα της Ελλάδας που απορρέει από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

«Έχουμε πει επανειλημμένα ότι η επέκταση χωρικών υδάτων έως τα 12 ν.μ. αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολήσει. Θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο που κρίνει σκόπιμο. Δεν μπορώ να σας δώσω χρονοδιάγραμμα, είναι όμως ένα μονομερές δικαίωμα», τόνισε.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ακόμη ότι όλες οι ελληνικές πρωτοβουλίες, από την επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα θαλάσσια πάρκα, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τις ενεργειακές έρευνες, πραγματοποιούνται στη βάση του διεθνούς δικαίου.

«Και η επέκταση χωρικών υδάτων και τα θαλάσσια πάρκα και το θαλάσσιο χωροταξικό και οι εξορύξεις οι οποίες κάνουμε, τα πάντα γίνονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», ανέφερε.

«Όταν κλείνεις την πόρτα παραδίδεις μια παρακαταθήκη πολέμου»

Παράλληλα, αναφερόμενος στη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας, τόνισε ότι ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί, καθώς, όπως είπε, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή.

«Υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας. Ο διάλογος με την Τουρκία πρέπει να συνεχιστεί. Είναι μια αναγκαιότητα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι επιδιώκουμε ειρήνη στην περιοχή και να κλείνουμε την πόρτα. Όταν κλείνει η πόρτα του διαλόγου, παραδίδεις μια παρακαταθήκη πολέμου και όχι ειρήνης», σημείωσε.

Για θαλάσσια πάρκα και ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Όσον αφορά τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, με φόντο τις τουρκικές αντιδράσεις, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην υλοποίηση των σχεδιασμών της.

«Ό,τι έχουμε πει το έχουμε κάνει. Σας διαβεβαιώ, η παρούσα κυβέρνηση δεν διακατέχεται από κανένα φοβικό σύνδρομο. Θα υπάρξουν εφαρμοστικά διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα και βεβαίως θα υπάρξει και η πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου», πρόσθεσε.

«Στοχεύουμε σε μια ειρηνική γειτονιά. Η γειτονιά μας βρίσκεται στην πιο δύσκολη κατάσταση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να αποτελεί πυλώνα ασφάλειας. Εμείς χτίζουμε ασφάλεια σωστά», κατέληξε.

«Όταν ασκείς κριτική, είναι σημαντικό πρώτα να έχεις κάνει την απαραίτητη αυτοκριτική», απάντησε σε ερώτημα για τα «πυρά» που δέχεται η κυβέρνηση από τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά.