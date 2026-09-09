Θεσσαλονίκη: 40χρονος αποπειράθηκε να διαρρήξει ψυγείο περιπτέρου – Είχε κλέψει παγωτά αξίας 600 ευρώ από το ίδιο σημείο

Χειροπέδες πέρασαν σε 40χρονο ημεδαπό, αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ», καθώς σήμερα (09-09-2026) τα ξημερώματα αποπειράθηκε να διαρρήξει ψυγείο περιπτέρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, όπως προέκυψε από την συνεχόμενη έρευνα, τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους στο ίδιο περίπτερο διέρρηξε ψυγείο παγωτών και αφαίρεσε παγωτά συνολικής αξίας 600 ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.