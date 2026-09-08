MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Κατερίνα Καραβάτου για Στούντιο 4: Αισθάνομαι ευτυχισμένη και ευγνώμων

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Με αφορμή τη χθεσινή της πρεμιέρα στο πλευρό του Χρήστου Φερεντίνου, η Κατερίνα Καραβάτου μίλησε για τα πρώτα της συναισθήματα από τη νέα τηλεοπτική της συνύπαρξη. Το μεσημέρι της Τρίτης (8/9/26), η Φρόσω Ράλλη θέλησε να αντιστρέψει για λίγο τους ρόλους στο «Στούντιο 4», ζητώντας από τους δύο παρουσιαστές να μοιραστούν τις πρώτες τους εντυπώσεις από τις ημέρες τους στον αέρα.

«Αισθάνομαι πραγματικά πάρα πολύ ευτυχισμένη και ευγνώμων. Αλήθεια το λέω. Με έχω παρατηρήσει αυτές τις δύο μέρες. Την ώρα που είμαστε στον αέρα, λέμε κάτι, ας πούμε, με τον Χρήστο και σκέφτομαι: “Τι ωραία!”», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καραβάτου.

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Φερεντίνος παραδέχθηκε ότι τη δεύτερη ημέρα της εκπομπής αισθάνθηκε πιο άνετα σε σχέση με την πρεμιέρα.

«Εγώ νιώθω σήμερα πολύ άνετα, σαν το σπίτι μου. Χθες όχι. Ήμουν πιο νευρικός. Ήταν μια τέτοια ψαχτότητα. Σήμερα νιώθω πολύ πιο ήρεμα και νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο στην τηλεόραση πια», ανέφερε.

Τότε, η Φρόσω Ράλλη έδωσε τη δική της συμβουλή στο νέο τηλεοπτικό δίδυμο: «Χαλαρώστε και διασκεδάστε. Αν εσείς περνάτε καλά, το εισπράττει ο κόσμος και ο κόσμος θέλει χαρά, γιατί βλέπουμε τέρατα κάθε μέρα μπροστά μας. Διασκεδάστε, διασκεδάστε. Είναι το μυστικό της επιτυχίας».

Κατερίνα Καραβάτου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Ψαρόπουλος στη δίκη για τα Τέμπη: Η πυρόσφαιρα αποτέλεσε αιτία θανάτου της κόρης μου και τουλάχιστον άλλων 25 θυμάτων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Νατσιός: Εταιρείες που προωθούν τη λεγόμενη “woke agenda” τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Σέρρες: Κινηματογραφική καταδίωξη και σύλληψη για ναρκωτικά – Πέταξαν κοκαΐνη και κάνναβη, διέφυγε πεζός ο οδηγός

ΥΓΕΙΑ 5 ώρες πριν

Καθησυχαστικός Βασιλακόπουλος για ιό του Δυτικού Νείλου: “Καμία ανησυχία για τα παιδιά στο σχολείο”

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 16 ώρες πριν

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Χαλκιδική

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Απίστευτη απάτη: Παρίσταναν τον Παύλο Ντε Γκρες για να αποσπάσουν χρήματα από ηλικιωμένη