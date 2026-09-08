Κατερίνα Καραβάτου για Στούντιο 4: Αισθάνομαι ευτυχισμένη και ευγνώμων

Με αφορμή τη χθεσινή της πρεμιέρα στο πλευρό του Χρήστου Φερεντίνου, η Κατερίνα Καραβάτου μίλησε για τα πρώτα της συναισθήματα από τη νέα τηλεοπτική της συνύπαρξη. Το μεσημέρι της Τρίτης (8/9/26), η Φρόσω Ράλλη θέλησε να αντιστρέψει για λίγο τους ρόλους στο «Στούντιο 4», ζητώντας από τους δύο παρουσιαστές να μοιραστούν τις πρώτες τους εντυπώσεις από τις ημέρες τους στον αέρα.

«Αισθάνομαι πραγματικά πάρα πολύ ευτυχισμένη και ευγνώμων. Αλήθεια το λέω. Με έχω παρατηρήσει αυτές τις δύο μέρες. Την ώρα που είμαστε στον αέρα, λέμε κάτι, ας πούμε, με τον Χρήστο και σκέφτομαι: “Τι ωραία!”», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καραβάτου.

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Φερεντίνος παραδέχθηκε ότι τη δεύτερη ημέρα της εκπομπής αισθάνθηκε πιο άνετα σε σχέση με την πρεμιέρα.

«Εγώ νιώθω σήμερα πολύ άνετα, σαν το σπίτι μου. Χθες όχι. Ήμουν πιο νευρικός. Ήταν μια τέτοια ψαχτότητα. Σήμερα νιώθω πολύ πιο ήρεμα και νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο στην τηλεόραση πια», ανέφερε.

Τότε, η Φρόσω Ράλλη έδωσε τη δική της συμβουλή στο νέο τηλεοπτικό δίδυμο: «Χαλαρώστε και διασκεδάστε. Αν εσείς περνάτε καλά, το εισπράττει ο κόσμος και ο κόσμος θέλει χαρά, γιατί βλέπουμε τέρατα κάθε μέρα μπροστά μας. Διασκεδάστε, διασκεδάστε. Είναι το μυστικό της επιτυχίας».