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Τανάγρα: Νέα ντοκουμέντα από την πτώση του Phantom – Τα φλεγόμενα συντρίμμια και η αγωνία για τους πιλότους

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Τρία 24ωρα μετά τη μοιραία πτώση του αεροσκάφους στην Τανάγρα, που κόστισε τη ζωή των δύο πιλότων 37 και 40 ετών, έρχονται στο φως νέες εικόνες από τα μοιραία εκείνα δευτερόλεπτα.

Τότε, που το εντυπωσιακό σόου με αεροσκάφη στην Τανάγρα, μεταφέρθηκε σε τραγωδία βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειες των θυμάτων αλλά και ολόκληρη τη χώρα.

Στις εικόνες που δημοσιοποιεί το Star, φαίνεται η στιγμή της πτώσης του αεροσκάφους και τα φλεγόμενα συντρίμμια να εκτοξεύονται μέτρα μακριά. Σε άλλο βίντεο – ντοκουμέντο, άνθρωποι παρακολουθούν σοκαρισμένοι την πτώση και ακούγονται να λένε λόγια αγωνίας για την τύχη των πιλότων.

Οι εικόνες, αποτελούν και αυτές, στοιχεία για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος.

Τανάγρα

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