Μάρκος Σεφερλής για τα γενέθλιά του: Έφτασα λοιπόν να κλείνω τα 58 μου χρόνια χωρίς να το καταλάβω

Με αφορμή τα γενέθλιά του, ο Μάρκος Σεφερλής έκανε μια αναδρομή στη ζωή του, σημειώνοντας πως έφτασε να συμπληρώνει τα 58 χωρίς να καταλάβει πώς πέρασε ο χρόνος.

Με μια ανάρτηση στα social media, ο ηθοποιός ευχαρίστησε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου τους θαυμαστές του για τη στήριξη που έχουν δείξει στο πρόσωπό του και στη συνέχεια αναφέρθηκε τη σχέση που έχει δημιουργήσει με το κοινό του μέσα από τις παραστάσεις του.

Ο Μάρκος Σεφερλής τόνισε πως απολαμβάνει και ο ίδιος τις στιγμές που περνά μαζί τους, σημειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στο Instagram: «Όπως λέω και στην παράσταση “ΓΕΛΑΣ” στο Δελφινάριο, “δεν σταματάμε να γελάμε επειδή γερνάμε, γερνάμε επειδή σταματάμε να γελάμε”! Αυτό λοιπόν κάνω κι εγώ όλα αυτά τα χρόνια! Κάνοντας εσάς να γελάτε, γελάω κι εγώ μαζί σας! Γιατί περνάω καλά μαζί σας».

Στη συνέχεια, εστίασε στο γεγονός ότι συμπλήρωσε τα 58 και μπαίνει πλέον στα 59, σχολιάζοντας με χιούμορ τον τρόπο με τον οποίο έχει περάσει ο χρόνος, αλλά και όσα έχει αποκομίσει από την πορεία του: «Το ίδιο καλά που περνάτε κι εσείς μαζί μου! Έτσι λοιπόν έφτασα να κλείνω τα 58 μου χρόνια και να μπαίνω στα 59, χωρίς να το καταλάβω! Μπορεί τελικά όλα αυτά τα χρόνια να μην μου έχουν αφήσει ακόμα όσες ρυτίδες θα ήταν φυσικό να μου αφήσουν (φράπα το προσωπάκι μου), μου έχουν αφήσει όμως πάρα πολλά και ωραία συναισθήματα! Και υπεύθυνοι είστε εσείς γι’ αυτά».

Κλείνοντας, ο ηθοποιός ευχαρίστησε τους ανθρώπους που είναι κοντά του, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη τους: «Οι “δικοί μου” άνθρωποι! Οι άνθρωποι της “μικρής” προσωπικής μου οικογένειας, αλλά και της “μεγάλης”, της “τεράστιας” οικογένειας που έχουμε δημιουργήσει όλοι μαζί όλα αυτά τα χρόνια! Σας ευχαριστώ έναν – έναν ξεχωριστά για την αγάπη σας, την πίστη σας και την αφοσίωσή σας στο πρόσωπό μου! Εύχομαι να είστε πάντα καλά και σας υπόσχομαι να εξακολουθήσω να σας κάνω να γελάτε με την ψυχή σας, δίνοντας γι’ αυτό την ψυχή μου».