Γ. Βρούτσης: “Οικονομική ανάσα” για τις Κυκλάδες και ουσιαστική στήριξη της νησιωτικής Ελλάδας, οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού

Τη σημασία των νέων οικονομικών μέτρων που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των κατοίκων των Κυκλάδων και συνολικά της ελληνικής περιφέρειας, υπογραμμίζει ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, σε ανάρτησή του.

Ο κ. Βρούτσης χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού ως μια σημαντική οικονομική παρέμβαση για τη νησιωτική Ελλάδα, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, τη διεύρυνση των κριτηρίων για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ πρώτης κατοικίας σε μικρούς οικισμούς, μέτρο που εντάσσει πλέον επτά νέες περιοχές των Κυκλάδων.

Παράλληλα, αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις, στις παρεμβάσεις υπέρ αγροτών, αλιέων, τρίτεκνων και συνταξιούχων, καθώς και στις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.

«Συνεχίζουμε μαζί με ευθύνη, συνέπεια και σχέδιο για τις Κυκλάδες μας», σημειώνει ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και τη στήριξη των νησιωτικών περιοχών.

Η ανάρτηση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, έχει ως εξής:

«ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μια ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΑ για τις Κυκλάδες, όλους τους νησιώτες και την Ελλάδα ****

Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Kyriakos Mitsotakis στην 90ή ΔΕΘ αποτελούν: