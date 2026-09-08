Μαρίνα Σταυράκη κατά Γιώργου Πατούλη: “Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;”

Μια νέα δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του Γιώργου Πατούλη και της πρώην συζύγου του, Μαρίνας Σταυράκη, ήρθε στο φως μέσα από τα social media, με αφορμή τα μελλοντικά σχέδια του πρώην περιφερειάρχη.

Η ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη δεν πέρασε απαρατήρητη από τη Μαρίνα Σταυράκη, η οποία επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια κάτω από αυτήν, γράφοντας «Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;».

Το σχόλιο της πρώην συζύγου του πρώην περιφερειάρχη αποτέλεσε ακόμη ένα επεισόδιο στη δημόσια ανταλλαγή αιχμών ανάμεσα στους δύο, μετά τον χωρισμό τους έπειτα από 35 χρόνια κοινής πορείας.

Αν και το διαζύγιό τους ολοκληρώθηκε συναινετικά, οι πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις της Μαρίνας Σταυράκη δείχνουν πως οι σχέσεις τους εξακολουθούν να έχουν εντάσεις.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η ίδια είχε σχολιάσει έμμεσα ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη για τη γιορτή του γιου τους, Αλέξανδρου. Η δημοσίευση συνοδευόταν από φωτογραφία πατέρα και γιου, με τη Μαρίνα Σταυράκη να εκφράζει τότε τη διαφωνία της για την έκθεση των παιδιών στα social media.

Σε εκείνη την παρέμβασή της είχε επισημάνει πως τα παιδιά δεν αποτελούν περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η παρουσία ενός γονιού στη ζωή του παιδιού του δεν αποδεικνύεται μέσα από αναρτήσεις.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, η αντίδρασή της ήταν σαφώς πιο αιχμηρή. Με τη φράση «Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;», η Μαρίνα Σταυράκη έδωσε νέα διάσταση στη δημόσια κόντρα με τον πρώην σύζυγό της, χωρίς ο ίδιος να έχει, μέχρι στιγμής, απαντήσει δημόσια στο σχόλιό της.