Γεωργιάδης: Θα ήταν ατιμία του Σαμαρά να συνεργαστεί με τον Σαλμά

«Ο κ. Σαλμάς πάνω στα νεύρα του για όσα είπα το πρωί, παραδέχθηκε σήμερα ότι αυτός ξεκίνησε την υπόθεση Novartis στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό το οποίο έχω αποκαλύψει εδώ και πολύ καιρό» αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Ο κ. Σαμαράς καλώς το γνωρίζει και φυσικά λόγοι στοιχειώδους πολιτικής, αλλά και καθαρά ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αποκλείουν φαντάζομαι την πολιτική τους συνεργασία» έγραψε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Σαλμάς πάνω στα νεύρα του για όσα είπα το πρωί στον @ANT1TV ότι δηλαδή εάν τον κατεβάσει υποψήφιο στο επικείμενο του κόμμα ο @samaras_antonis θα αποκαλύψω όσα έλεγε ο Σαλμάς για τον Σαμαρά και την σκευωρία Novartis, παραδέχθηκε σήμερα στο @opentvgr και τον @SpirosXaritatos… September 8, 2026

«Ο Αντώνης Σαμαράς τέτοια ατιμία δεν θα την διαπράξει» τονίζει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης, καταλήγοντας: «Για να δούμε λοιπόν τί θα πράξει τελικά ο κ. Αντώνης Σαμαράς σε αυτό το θέμα το οποίο για μένα και για όσους ταλαιπωρηθήκαμε από τους σκευωρούς δεν είναι πολιτικό αλλά καθαρά ηθικό θέμα».