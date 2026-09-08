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Γεωργιάδης: Θα ήταν ατιμία του Σαμαρά να συνεργαστεί με τον Σαλμά

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«Ο κ. Σαλμάς πάνω στα νεύρα του για όσα είπα το πρωί, παραδέχθηκε σήμερα ότι αυτός ξεκίνησε την υπόθεση Novartis στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό το οποίο έχω αποκαλύψει εδώ και πολύ καιρό» αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Ο κ. Σαμαράς καλώς το γνωρίζει και φυσικά λόγοι στοιχειώδους πολιτικής, αλλά και καθαρά ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αποκλείουν φαντάζομαι την πολιτική τους συνεργασία» έγραψε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Ο Αντώνης Σαμαράς τέτοια ατιμία δεν θα την διαπράξει» τονίζει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης, καταλήγοντας: «Για να δούμε λοιπόν τί θα πράξει τελικά ο κ. Αντώνης Σαμαράς σε αυτό το θέμα το οποίο για μένα και για όσους ταλαιπωρηθήκαμε από τους σκευωρούς δεν είναι πολιτικό αλλά καθαρά ηθικό θέμα».

Άδωνις Γεωργιάδης Αντώνης Σαμαράς

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