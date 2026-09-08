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Λίβανος: Ο στρατός διέσωσε 22 μετανάστες στα ανοιχτά της Τρίπολης

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου διέσωσαν σήμερα στη θάλασσα 22 ανθρώπους που επιχείρησαν να φύγουν παράτυπα από τη χώρα, αφού το πλοιάριο που τους μετέφερε παρουσίασε βλάβη.

Ο στρατός ανέφερε ότι οι ναυτικές δυνάμεις του, σε συνεργασία με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και τον Ερυθρό Σταυρό, περισυνέλλεξαν 22 ανθρώπους στα ανοιχτά της Τρίπολης, της μεγαλύτερης πόλης του βόρειου Λιβάνου. «Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται για τη διάσωση των άλλων επιβατών», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει πόσοι συνολικά ήταν οι άνθρωποι που επέβαιναν στο σκάφος.

Νωρίτερα, το λιβανέζικο πρακτορείο ANI μετέδωσε ότι περισσότεροι από 20 από τους επιβάτες ήταν Σύροι και οι υπόλοιποι Λιβανέζοι.

Οι μετανάστες που φεύγουν από τον Λίβανο αναζητώντας μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη συνήθως κατευθύνονται προς την Κύπρο, η οποία απέχει λιγότερα από 200 χιλιόμετρα από τα παράλια του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λίβανος

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