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Συνταγματική Αναθεώρηση: Στις 16 Σεπτεμβρίου η δεύτερη ψηφοφορία

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Για την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου προγραμματίστηκε η δεύτερη και τελική για την παρούσα Βουλή ψηφοφορία για την Συνταγματική Αναθεώρηση.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη διαδικασία που διεξήχθη τον περασμένο Ιούλιο οι προτάσεις για την τροποποίηση του κορυφαίου καταστατικού χάρτη της χώρας εγκρίθηκαν μόνο με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξαναμπούν στην κάλπη οι 33 προτάσεις της ΝΔ μεταξύ των οποίων η σαρωτική αλλαγή του άρθρου 86 για την απεμπλοκή της Βουλής από διαδικασίες έρευνας ποινικών υποθέσεων που αφορούν υπουργούς, ο εξορθολογισμός του άρθρου 16 ώστε να επιτραπεί η λειτουργία μη κρατικών ΑΕΙ και η θεσμική κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο που θα οδηγεί σε επιβράβευση υπαλλήλων ή σε απομάκρυνση τους, ωστόσο δεν διαφαίνεται ότι θα συγκεντρωθεί ευρεία πλειοψηφία τουλάχιστον 180 βουλευτών για την έγκριση τους.

Να σημειωθεί πως η τρέχουσα, προαναθεωρητική Βουλή επιλέγει τα άρθρα και η επόμενη διαμορφώνει το περιεχόμενό τους. Μεσολαβούν εκλογές ώστε οι ψηφοφόροι να συνεκτιμούν τις θέσεις των κομμάτων. Αν ένα άρθρο καταστεί αναθεωρητέο τώρα με 180 ψήφους, στην επόμενη Βουλή απαιτούνται 151 για την αλλαγή του, ενώ αν δεν βρεθεί η αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 τώρα, θα είναι αναγκαίες οι 180 ψήφοι σε δεύτερο χρόνο και σε ένα μετεκλογικό περιβάλλον που προμηνύεται ρευστό. Συνεπώς, είναι δεδομένο ότι απαιτούνται ευρύτερες συναινέσεις.

Συνταγματική Αναθεώρηση

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