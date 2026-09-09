“Αντίο από εμένα”: Η απάντηση της Τούνη στη χιουμοριστική αντίδραση Μητσοτάκη για τα εγκαίνια του μαγαζιού της στο Παρίσι

Διάλογο μέσω των social media άνοιξε η Ιωάννα Τούνη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή αφενός τα εγκαίνια της croissanterie που ανοίγει σήμερα στο Παρίσι και αφετέρου την παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού στη γαλλική πρωτεύουσα για τη διάσκεψη για το διάστημα που συγκάλεσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο άτυπος διάλογος ξεκίνησε όταν η Instagrammer ζήτησε με ένα χαμογελαστό emoji από τον πρωθυπουργό να μη δώσει το «παρών» στα εγκαίνια. «Τι μου στέλνει εν τω μεταξύ η Έφη. Λοιπόν επειδή αύριο ανοίγει επίσημα το Fat Rat και κερνάμε και Freddo Espresso σε όλους τους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν… να πω το εξής! Σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη ΜΗΝ έρθετε», έγραψε αρχικά η Ιωάννα Τούνη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να απαντήσει στην Ιωάννα Τούνη, με την ίδια χιουμοριστική διάθεση. Αφού αναδημοσίευσε την ανάρτησή της, έγραψε: «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…».

Μετά την απάντηση Μητσοτάκη η Ιωάννα Τούνη επανήλθε κάνοντας repost την αντίδραση του πρωθυπουργού, γράφοντας από κάτω «αντίο από εμένα».

Δεν αρκέστηκε, όμως, μόνο σε αυτό αλλά δημοσίευσε και ένα emoji με σκόρδο αλλά και κάποια από τα μηνύματα που έλαβε, μετά την χιουμοριστική απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.