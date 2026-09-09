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Ουκρανία: Νεκροί σε πλήγμα της Ρωσίας στα σύνορα με τη Μολδαβία

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THESTIVAL TEAM

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Επιδρομή ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων σε φυλάκιο στα σύνορα της Ουκρανίας και της Μολδαβίας προκάλεσε θανάτους και τραυματισμούς, ανακοίνωσε η ουκρανική συνοριοφυλακή, χωρίς να δώσει πιο συγκεκριμένο απολογισμό ως αυτό το στάδιο.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία επιτέθηκε στο σημείο ελέγχου Σταροκοζάτσε στα σύνορα με τη Μολδαβία με drones», ανέφερε η πηγή αυτή μέσω Telegram.

«Δυστυχώς, υπάρχουν θύματα και νεκροί μεταξύ του άμαχου πληθυσμού» που βρισκόταν εκεί, πρόσθεσε.

Το φυλάκιο υπέστη ζημιά κι η λειτουργία του ανεστάλη, πρόσθεσε η υπηρεσία, επισημαίνοντας ότι ενημέρωσε τις Μολδαβικές αρχές για την επίθεση.

Το φυλάκιο βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των συνόρων Ουκρανίας-Μολδαβίας, περίπου 70 χιλιόμετρα από την ουκρανική πόλη της Οδησσού και 130 χιλιόμετρα από την Κισινάου, τη μολδαβική πρωτεύουσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πόλεμος Ουκρανία

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