Γιώργος Σιακαντάρης: Σάλος με την αναφορά του για κυβερνήσεις συνεργασίας – “Καμία προτροπή σε ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ”

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη, συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με τις κυβερνήσεις συνεργασίας με αφορμή τα όσα γίνονται στη Σαξονία της Γερμανίας.

Ο Γιώργος Σιακαντάρης, με αφορμή τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία και το ενδεχόμενο συνεργασίας κομμάτων της Αριστεράς και της Δεξιάς με στόχο τον αποκλεισμό της Ακροδεξιάς, έθεσε το ζήτημα των συνεργασιών σε αντίστοιχη περίπτωση.

Στην ανάρτησή του ο σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα ανέφερε: «Φανταστείτε να έμπαιναν στο δίλημμα το SPD και το Die Linke να συνεργαστούν με τον Μερτς ή να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AFD; Και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδρια τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη Δεξιά. Κάτι τέτοιο έγινε πριν 93 χρόνια, αλλά τότε κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλο. Ενώ η Δεξιά και το Κέντρο θεωρούσαν πως θα μπορέσουν να χειραγωγήσουν τον Χίτλερ».

Η τοποθέτηση αυτή ερμηνεύτηκε ως αναφορά και στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, με το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί τον ίδιο ότι ουσιαστικά ανοίγει συζήτηση για συγκυβέρνηση Τσίπρα με τη ΝΔ. Ο ίδιος, ωστόσο, επανήλθε με νέα ανάρτηση και διευκρίνισε ότι δεν αναφερόταν στην Ελλάδα.

«Στην Ελλάδα δεν είμαστε -ευτυχώς- εκεί που είναι η Γερμανία και η Γαλλία, αλλά και η Βρετανία και ίσως και η Ολλανδία αργότερα», ανέφερε.

Τόνισε πως: «Οφείλω κάποιες διευκρινίσεις στους καλοπροαίρετους, – οι κακοπροαίρετοι ό,τι και να πω δεν ενδιαφέρονται- για τη χθεσινή μου ανάρτηση σχετικά με το τι πρέπει να πράξουν τα κόμματα της γερμανικής Δεξιάς και Αριστεράς – τονίζω το γερμανικής- για να αποκλείσουν την άνοδο της Ακροδεξιάς στην καγκελαρία».

«Καταρχάς η ανάρτηση δεν είχε καμία σχέση με προτροπές προς ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ να συμμαχήσουν με τη ΝΔ. Στην Ελλάδα δεν είμαστε – ευτυχώς- εκεί που είναι η Γερμανία και η Γαλλία, αλλά και η Βρετανία και ίσως και η Ολλανδία αργότερα. Επίσης τη γνώμη μου για την κυβέρνηση του πλούτου της ΝΔ την είχα γράψει πριν δύο ημέρες στα ΝΕΑ και σε πολλά προηγούμενα άρθρα. Η κυβέρνηση αυτή πρέπει να ηττηθεί και όχι να παραμείνει από την πίσω πόρτα στην εξουσία» συμπλήρωσε.

Τέλος σημειώνει: «Ας σταματήσει αυτό κάθε φορά που λέω κάτι να με ρωτάτε, αν συμφωνεί η ΕΛΑΣ και ο Τσίπρας. Στηρίζω με όλη μου τη ψυχή την προσπάθεια συνάντησης σε ένα νέο τοπίο σοσιαλδημοκρατών, αριστερών ριζοσπαστών και πράσινων, αλλά διατηρώ το δικαίωμα της γνώμης. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν είμαι στο Ανώτατο όργανο της ΕΛΑΣ, για όσους δεν το ξέρουν. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν ενδιαφέρομαι αυτή να είναι η νικήτρια των επόμενων εκλογών, με σεβασμό πάντα στους αντιπάλους της από τα Αριστερά και τα κεντροαριστερά».