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Θεσσαλονίκη: Κλειστός και στα δύο ρεύματα σήμερα το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover – Σε ποιο σημείο

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης το βράδυ της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, λόγω εργασιών.

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι, την Τετάρτη (09/09/2026) κατά τις ώρες 23:00΄ έως 05:00΄ της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, και στα δύο ρεύματα πορείας, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων) και συγκεκριμένα:

  • Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, στο ύψος του Κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία (Δημοτικό Γήπεδο). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον Κλάδο Εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου πόλης (ενδεικτικά μέσω της Λεωφόρου Στρατού).
  • Τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής οδού (ρεύμα προς Ανατολικά), θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Ευκαρπία και θα κατευθύνονται μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησέως προς τη Λεωφόρο Στρατού.
  • Επισημαίνεται ότι δεν θα διεξάγεται η είσοδος των οχημάτων προς την Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα πορείας προς Ανατολικά) από την ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των Νοσοκομείων.
  • Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών.

Περιφερειακός Θεσσαλονίκης

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