Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη – Ζητά την ενοχή των δύο ψαράδων

Την ενοχή των δυο ψαράδων που κάθονται στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας κατηγορούμενοι για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας ολοκληρώνοντας σήμερα την αγόρευσή του στο δικαστήριο, το οποίο εκδίκασε τη συγκεκριμένη υπόθεση σε περίπου 50 συνεδριάσεις.

Ο εισαγγελέας, Παν. Ηλιόπουλος, ο οποίος είχε ξεκινήσει χθες να αγορεύει στο ακροατήριο ζήτησε την ενοχή των δυο αδελφών κατηγορουμένων όπως κατηγορούνται, ήτοι για τη δολοφονία του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021.

Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας παρέθεσε αναλυτικά τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης και τόνισε τα στοιχεία των ιατροδικαστικών εγγράφων που αναφέρουν περί τα 15 θλαστικά τραύματα στη σορό του θύματος, όπως και κακώσεις που προκλήθηκαν εν ζωή. Ακόμη αναφέρθηκε διεξοδικά στις καταθέσεις των μαρτύρων κάνοντας λόγο για “κραυγαλέες αντιφάσεις” σε κάποιες από αυτές.

Φτάνοντας στο “δια ταύτα” της πρότασης του ο εισαγγελέας τόνισε: “Από όλα αυτά τα πραγματικά περιστατικά προέκψε ότι εκείνη την ημέρα το σκάφος των κατηγορουμένων βγήκε από το λιμάνι της Ερέτριας και βρέθηκε στο σημείο Πεζονήσι και Αγία Τριάδα. Αντιλήφθηκαν το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη οι κατηγορούμενοι και τα δυο σκάφη μείωσαν ταχύτητα και διαπληκτήστηκαν. Ενεργήθηκαν επικίνδυνοι ελιγμοί γύρω απο το σκάφος του Βαλυράκη και ακολούθησε κυματισμός. Το σκάφος Βαλυράκη ήταν με κινητήρα αναμένο. Ο ένας εκ των κατηγορουμένων με την χρήση ξύλινου κονταριού κατάφερε απανωτά χτυπήματα στον Βαλυράκη, τον έπληξε στο πάνω μέρος του σώματός του με αποτέλεσμα την πτώση του στο νερό. Τον χτύπησε με το κοντάρι δυο με τρεις φορές”.

Σε άλλο σημείο της αγόρευσής του ο εισαγγελικός λειτουργός ανέφερε: “Ο Βαλυράκης ήρθε σε επαφή με το σκάφος και την προπέλα που πραγματοποίησε αριστερόστροφες κυκλικές κινήσεις και αυτές τον οδήγησαν μετά στην ξέρα της Αγίας Τριάδας. (…). Αυτά τα χτυπήματα που δέχθηκε προκάλεσαν βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και στη πλάγια τραχηλική χώρα, αυτή ήταν η αιτία της πτώσης του στο νερό”.

Ακολούθως, ο εισαγγελέας επικαλούμενος τις ιατροδικαστικές εκθέσεις τόνισε πως “τα τράυματα στο θύμα προκλήθηκαν απο θλών τέμνον όργανο και θλων τέμνον όργανο είναι και η προπέλα ενός σκάφους”.

Κατά τον εισαγγελέα οι κατηγορούμενοι είναι επαγγελματίες ψαράδες και γνωρίζουν που μπορούν να οδηγήσουν τέτοιου είδους χτυπήματα με κοντάρι. “Ο Βαλυράκης δεν αντιστάθηκε. Η αντίδραση του ήταν να σηκώσει τα χέρια του. Εδώ υπάρχει άμυνα του θύματος για να προστατευτεί από τα χτυπήματα που δέχθηκε. Ο Βαλυρακης βρέθηκε στη θάλασσα ακούσια. Πως ξεκίνησε αυτό; Από ένα ασήμαντο γεγονός. Έναν ασήμαντο διάλογο. Οι κατηγορούμενοι ήταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και όχι εν βρασμώ”, ανέφερε ο εισαγγελέας και συνέχισε: “Τα χτυπήματα και όλα τα στοιχεία δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά από την οποία προήλθε ο θάνατος του Σήφη Βαλυράκη. Μετά απομακρύνθηκαν από το σημείο και τον άφησαν αβοήθητο. Και αργότερα όμως θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες στις αρχές για το τι έγινε, κάτι που δεν έκαναν”.

Να σημειωθεί ότι η εισαγγελική αγόρευση ξεκίνησε χθες με τον εισαγγελέα να ζητεί να συνεχίσει σήμερα λόγω των κακών συνθηκών που επικρατούσαν στη δικαστική αίθουσα (ζέστη, ελλιπής κλιματισμός). Η έδρα σήμερα με την έναρξη της δίκης διευκρίνισε πως κακώς “γράφτηκε” ότι ο εισαγγελέας ένιωσε αδιαθεσία χθες και για αυτό ζήτησε διακοπή της αγόρευσής του. “Δεν είμαστε τόσο φιλάσθενοι, δεν είναι κακό να γράψετε ότι οι συνθήκες στην Δικαιοσύνη δεν είναι και τόσο καλές. Δεν ένιωσε αδιαθεσία από μόνος του ο εισαγγελέας, δεν ισχύει αυτό που γράφτηκε και με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις”, τόνισε ο πρόεδρος του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Σήμερα, μετά και την εισαγγελική πρόταση στο δικαστήριο θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων και εν συνεχεία μετά από κάποιες ακόμη συνεδριάσεις, δικαστές και ένορκοι θα μπουν σε “τροχιά” έκδοσης απόφασης. Στο άκουσμα πάντως της εισαγγελικής πρότασης συγγενείς των κατηγορουμένων ξέσπασαν σε κλάματα ενώ ικανοποίηση φάνηκε στα μέλη της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη.

Η υπόθεση

Η υπό εκδίκαση υπόθεση αφορά τον θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Ο Σήφης Βαλυράκης είχε βγει με το φουσκωτό του για ψάρεμα. Αργότερα βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα, με σοβαρά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι. Από την πρώτη στιγμή δημιουργήθηκαν ερωτήματα για τις συνθήκες του θανάτου του, καθώς υπήρχαν μαρτυρίες και στοιχεία που έδειχναν ότι στην περιοχή είχε υπάρξει περιστατικό με άλλο αλιευτικό σκάφος.

Αρχικά η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως πιθανό ατύχημα. Ωστόσο, η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη επέμεινε ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα αλλά για εγκληματική ενέργεια και ζήτησε να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου κάθονται δύο επαγγελματίες ψαράδες, αδέλφια, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν διαπληκτισμό με τον Βαλυράκη ενώ βρίσκονταν στη θάλασσα και στη συνέχεια να τον χτύπησαν, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα και να χάσει τη ζωή του.

Οι δύο κατηγορούμενοι από την πλευρά τους αρνούνται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή. Κατά τις απολογίες τους, υποστήριξαν ότι δεν είχαν βγει για ψάρεμα εκείνη την ημέρα και ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον θάνατο του Βαλυράκη.

Τι εξετάστηκε στη δίκη

Η δίκη διήρκεσε περίπου έναν χρόνο και κατά τη διάρκεια 50 περίπου συνεδριάδεων εξετάστηκε μεγάλος αριθμός μαρτύρων και στοιχείων. Κεντρικό ζήτημα αποτέλεσε το εάν υπήρχε άλλο σκάφος στο σημείο όπου βρισκόταν ο Σήφης Βαλυράκης και τι ακριβώς συνέβη μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν στα δύο σκάφη.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρουσιάστηκαν μαρτυρίες ανθρώπων που υποστήριξαν ότι είχαν δει ή αντιληφθεί περιστατικό διαπληκτισμού στη θάλασσα. Χαρακτηριστική ήταν κατάθεση μάρτυρα τον Ιανουάριο του 2026, ο οποίος περιέγραψε ότι είχε δει το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη να βγαίνει στη θάλασσα και μίλησε για περιστατικό διαπληκτισμού με αλιευτικό σκάφος.

Παράλληλα, στη δίκη εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν την παρουσία των δύο κατηγορουμένων στην περιοχή, τα οχήματα και τις κινήσεις τους εκείνη την ημέρα, καθώς και τις καταθέσεις προσώπων του περιβάλλοντός τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε επίσης στα ιατροδικαστικά ευρήματα. Η πλευρά της οικογένειας υποστηρίζει ότι τα τραύματα που έφερε ο Σ. Βαλυράκης παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο και όχι σε ένα απλό θαλάσσιο ατύχημα. Στη διάρκεια της δίκης εξετάστηκε εκτενώς το είδος και η προέλευση των τραυμάτων στη σορό του θύματος με τη χήρα του Σήφη Βαλυράκη, Μίνα Βαλυράκη, να καταθέτει με βεβαιότητα στο δικαστήριο και υποστήριξε ότι ο σύζυγός της δεν πέθανε από ατύχημα αλλά δολοφονήθηκε.

Πηγή: protothema.gr