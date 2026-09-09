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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σέρρες: Ένταση στη δομή μεταναστών στο Κλειδί- Πέταξαν πέτρες σε αστυνομικούς, φθορές σε 2 οχήματα της ΕΛΑΣ και στην περίφραξη

Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου
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THESTIVAL TEAM

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Μία ακόμα νύχτα έντασης και επεισοδίων καταγράφηκε χθες στην κλειστή δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο στο Κλειδί του Δήμου Σιντικής Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 23:00 χθες το βράδυ ομάδα περίπου 40 ατόμων που διαμένουν στη Δομή και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, επιτέθηκαν με πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις και προκάλεσαν φθορές σε τμήμα της περίφραξης.

Από τη ρίψη πετρών προκλήθηκαν φθορές σε δύο υπηρεσιακά οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ένταση κράτησε για περίπου δύο ώρες και χρειάστηκε η επέμβαση των αστυνομικών προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση.

Σέρρες

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