Τανάγρα: Η Βουλή υιοθετεί τα παιδιά των δύο χειριστών του Phantom

Τα δύο παιδιά των πιλότων του Phantom, οι οποίοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα, υιοθετεί η Βουλή, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης κατά την ενημέρωση των κοινοβουλευτικών συντακτών έκανε γνωστό πως η Βουλή των Ελλήνων προχωρά στην «υιοθεσία» των παιδιών των δύο αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, που έχασαν τη ζωή τους όταν κατέπεσε το αεροσκάφος τους, F-4E Phantom II, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα. Η σχετική υπόθεση, που θα «περάσει» από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός διμήνου.

Σημείωσε πως ολοκληρώθηκε η «υιοθεσία» του παιδιού, στελέχους του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο Άστρο Κυνουρίας, τον περασμένο Ιανουάριο. Συγκεκριμένα, στο παιδί θα δίδονται 10.000 ευρώ ετησίως, έως το 25ο έτος της ηλικίας του (συνολικά 170.000 ευρώ).

Ο Νικήτας Κακλαμάνης μίλησε και για την επισκευή δύο οικημάτων στο Καστελόριζο, προκειμένου να αποδοθούν σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν στο ακριτικό νησί, στην οποία προχωρά η Βουλή των Ελλήνων.

Εν όψει της επικείμενης επίσκεψης του κ. Κακλαμάνη στο Καστελόριζο, για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης της νήσου Μεγίστης, και μετά από συνεννόηση με τον δήμαρχο Ν. Ασβεστή, δύο από τα σπίτια, τα οποία έχουν παραχωρήσει στον δήμο, Καστελοριζιοί της διασποράς, θα επισκευαστούν με έξοδα του ελληνικού κοινοβουλίου (συνολικά 150.000 ευρώ) και θα διατεθούν, το ένα σε γιατρούς/νοσηλευτές και το άλλο σε δάσκαλους/καθηγητές για τις ανάγκες στέγασής τους.

Ο κ. Κακλαμάνης θα μεταβεί στη Μεγίστη την ερχόμενη Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, 83 χρόνια μετά την ύψωση της ελληνικής σημαίας, από το πλήρωμα του αντιτορπιλικού “Κουντουριώτης” και τους κατοίκους του νησιού. Η νήσος Μεγίστη είναι το πρώτο ελληνικό έδαφος που απελευθερώθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.