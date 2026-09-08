Αντώνης Ρέμος: “Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει με τα σύμβολά της”- Drones, πυροτεχνήματα και γιγαντοοθόνες στη μεγάλη συναυλία

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου που θα γίνει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τα 30 χρόνια πορείας του στο τραγούδι.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Παραλία και συγκεκριμένα στο Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου ο δημοφιλής τραγουδιστής θα ερμηνεύσει μερικές από τις μεγάλες του επιτυχίες που άφησαν εποχή στην ελληνική μουσική.

Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Τριτης (8/9) στα πλαίσια της εντυπωσιακής εκδήλωσης του Σαββάτου που θα έχει με εκλεκτούς καλεσμένους.

Εντυπωσιακό show με 1.200 drones, γιγαντοοθόνες σε σημεία της πόλης

Στον ουρανό της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί ένα σόου πυροτεχνημάτων, ενώ υπάρξει και σόου από 1.200 drones. Επίσης, θα στηθούν δέκα γιγαντοοθόνες και τριάντα κάμερες για να παρακολουθεί ο κόσμος τη συναυλία και να συμμετέχει από διάφορα σημεία της πόλης. Ειδική μέριμνα για προσβασιμότητα θα υπάρξει για τα άτομα με αναπηρία ενώ για τις ανάγκες της προετοιμασίας της εκδήλωσης εργάζονται 1000 άτομα, ενώ άλλοι 1000 θα είναι οι μουσικοί και οι perfomers.

Παρουσιαστής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Όπως τόνισε ο Αντώνης Ρέμος είναι αγαπημένος φίλος του και από τη Θεσσαλονίκη έχει να θυμάται πολλά πράγματα που έκαναν μαζί στο παρελθόν.

Τα μεγάλα ονόματα που θα εμφανιστούν δίπλα στον Αντώνη Ρέμο

Μεγάλα ονόματα που συνεργάστηκαν μαζί με τον Αντώνη Ρέμο, μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια της καριέρας του, θα βρεθούν μαζί του στη σκηνή. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος μαζί του στη σκηνή θα εμφανιστούν η Μαντώ, η Καίτη Γαρμπή, ο Γιώργος Θεοφάνους, οι Gypsy Kings, ο Snap, ο Mr. President, ο Haddaway, ο Κώστας Χατζης, ο Μάνος Πυροβολάκης, ο Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς, η Δέσποινά Βανδή. Επίσης, θα συμμετέχουν και τρεις σολίστες ο Θανάσης Βασιλόπουλοι, ο Μανώλης Καραντίνης και ο Θανάσης Γκουλετζής.

Ο Ροναλντίνιο και ο «Ζορμπάς» επι σκηνής

Ο Αντώνης Ρέμος αποκάλυψε και την παρουσία του κορυφαίου ποδοσφαιριστή Ροναλντίνιο ο οποίος θα βρεθεί επι σκηνής και όπως ανέφερε «θα τραγουδήσει μαζί μου, θα παίξουμε κρουστά μαζί και μπορεί να παίξουμε και μπάλα μαζί».

Μάλιστα, ο δημοφιλής τραγουδιστής έκανε γνωστό ότι θα χορέψουν μαζί στη σκηνή συρτάκι.

«Μια από τις ωραιότερες βραδιές που θα γίνουν στην Ευρώπη»

Ο Αντώνης Ρέμος τόνισε ότι για τον ίδιο θα είναι η ωραιότερη βραδιά της καριέρας του και θέλει να πιστεύει ότι θα είναι μια από τις ωραιότερες βραδιές που θα έχουν γίνει ποτέ. «Όχι στην Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, αλλά πιστεύω θα είναι μια από τις ωραιότερες βραδιές που θα έχουν γίνει στην Ευρώπη», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά στο Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ο Αντώνης Ρέμος απάντησε και για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για το στήσιμο της σκηνής γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Οπως τόνισε τίποτα δεν έγινε χωρίς την γνώση του Δήμου και πως δεν αξίζει τίποτα λιγότερο για αυτή τη γιορτή «όχι για τη γιορτή τη δική μου, αλλά για τη στιγμή που θα έρθουμε όλοι μαζί σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, στη συγκεκριμένη γωνιά της Θεσσαλονίκης, στο συγκεκριμένο σημείο όπου υπάρχει το σύμβολο της Θεσσαλονίκης».

Και πρόσθεσε πως «Δεν θα άξιζε τίποτα λιγότερο, γιατί η μεγαλοπρέπεια πρέπει να φανεί σε όλα τα επίπεδα και με όλες τις τεχνικές που μπορώ να έχω. Εγώ θα προσπαθήσω να αναδείξω με τον πλέον πιο σύγχρονο τεχνολογικά τρόπο το μήνυμα ότι εδώ απόψε γιορτάζει η Θεσσαλονίκη με τα σύμβολά της. Γιορτάζει η πόλη που ανέδειξε τον Αντώνη Ρέμο. Γι’ αυτό λοιπόν το λόγο, ίσως να κακοφάνηκε με κάποιο τρόπο, αλλά θα παρακαλέσω για άλλη μία φορά να μας κρίνετε τη Δευτέρα το πρωί. Θα θέλω το Σάββατο βράδυ να δείτε, όσοι από εσάς συνεχίζετε —και πιστεύω ότι μπορεί και κάποιοι να συνεχίζετε να επιμένετε— ότι αυτό το πράγμα ήταν λάθος, συμφωνώ με κάποιους λοιπόν ότι διαφωνούμε.

Αλλά δημοκρατία είναι να μπορείς να ανέχεσαι και όχι να επιβάλεις τη δική σου θέση. Απλά, αν δεν συμφωνείς, δεν πας. Έχεις τη δυνατότητα να μην έρθεις στην αυλή. Έχεις τη δυνατότητα να πεις ότι “ναι, την είδα και δεν μου άρεσε”, αλλά όχι να απαιτήσεις να ξηλώσεις την εξέδρα, να απαιτήσεις να μη γίνει αυτό που θες εσύ. Αυτό θεωρώ ότι δεν είναι δημοκρατία. Έτσι, από ‘κει και πέρα, τα υπόλοιπα θα σας τα πω τραγουδώντας».

Ο Αντώνης Ρέμος παραδέχτηκε πως «έχουμε γίνει viral σε όλα τα επίπεδα, χωρίς να το θέλω βέβαια, δεν θα ήταν και απαραίτητο. Εγώ ήθελα να έρθω εδώ στην πόλη με πλατύ χαμόγελο και με μεγάλη ανυπομονησία. Χαμογελάω, αλλά ήρθα και με λίγο σφιγμένη την καρδιά, γιατί δε σας κρύβω ότι στενοχωριέμαι πάρα πολύ να νιώθω ότι υπάρχουν απόψεις που χωρίς να δουν, χωρίς να δουν ακόμη τι έχουμε ετοιμάσει, βιαστήκανε να κρίνουν κάτι το οποίο τώρα είναι στη δημιουργία του. Καταλαβαίνω ότι για κάποιους μπορεί όλες αυτές οι κατασκευές να φαίνονται κάπως περίεργες, αλλά παιδιά είμαστε στο 2026.

Η τεχνολογία είναι αυτή που θα δώσει τις απαντήσεις και θα αναδείξει όλα αυτά που θα θέλαμε να δείξουμε σαν λαός, σαν πόλη, σαν, σαν Θεσσαλονικείς. Εγώ έτσι το σκέφτηκα, έτσι το αισθάνθηκα. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη, είμαι Μακεδόνας. Είναι μεγάλη μου χαρά, είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι Μακεδόνας. Το φωνάζω από την πρώτη στιγμή ότι κατάγομαι από εδώ. Με αγάπησε ο κόσμος σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο όπου υπήρχαν Έλληνες και όχι μόνο.

Θέλω να σας πω ότι όλες μου οι εμφανίσεις κατά καιρούς, είτε είναι στη Μύκονο είτε είναι σε άλλες χώρες, φεύγοντας αυτοί όλοι που με ακούσανε, είτε είναι αραβικής καταγωγής, είτε είναι ρωσικής καταγωγής, είτε είναι αμερικανικής καταγωγής, από οπουδήποτε έχουν έρθει άνθρωποι από ξένες χώρες και έχουν έρθει, έρθει στην Ελλάδα, φεύγοντας έχουν πάρει μαζί τους ένα κομμάτι μουσικής και πολλοί από αυτούς έχουν πάρει ένα κομμάτι δικής μου μουσικής. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου λένε ότι έχουν βρεθεί στα Φίτζι Άιλαντς και άκουσαν τραγούδι μου. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν έρχονται και μου λένε ότι στην τάδε χώρα παίζουν τα τραγούδια μου σε ένα ραδιόφωνο. Όχι μόνο δικά μου. Και άλλων. Η ελληνική μουσική ταξιδεύει.

Μην προσπαθούμε να της κόψουμε τα φτερά. Δεν είναι ντροπή να ακουστεί. Γιατί με λύπησε και ένας άνθρωπος που ήταν η γνώμη του, που λέει, “Ναι, πάρα πολύ ωραίο, άκουσα θα ήτανε– δε μ’ αρέσει καθόλου που είναι ο Ρέμος και το κάνει. Αν ήταν ένας ξένος δε θα είχα πρόβλημα”. Εκεί φτάσαμε. Άρα λοιπόν για μένα αυτό το πράγμα με πληγώνει, αλλά από την άλλη μου δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσω. Να συνεχίσω και να δείχνω ότι είμαι εδώ γιατί είστε και εσείς εδώ. Είμαι εδώ γιατί και όλοι αυτοί που θα έρθουνε να στηρίξουν αυτή την βραδιά και να ακούσουν αυτή την βραδιά θα είναι πολλοί. Θα είμαστε μια μεγάλη αγκαλιά, θα είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και εγώ θα κάνω το καλύτερο δυνατό για εκείνη τη μέρα να είμαι ο καλύτερος Ρέμος των 30 χρόνων μου».

Για τις σημαντικές απουσίες της Μαρινέλας και του Αντώνη Βαρδή, ο τραγουδιστής δήλωσε: «Με την βοήθεια της τεχνολογίας θα ζήσουμε ξανά κάποιες στιγμές με κάποιους πολύ αγαπημένους τραγουδιστές. Θα τους βρούμε, θα τους δούμε πάλι κοντά μας και ελπίζω να μπορέσει το τραγούδι που θα πούμε μαζί τους να ταξιδέψει και να τους φτάσει μέχρι εκεί που είναι οι ψυχές τους. Όντως υπάρχουν στιγμές που θα αναφερθούμε σε αγαπημένους και σε καλλιτέχνες που έχουν παίξει μέγιστο ρόλο στην καριέρα μου, αλλά να μη σας αποκαλύψω, να τα δείτε το βράδυ της συναυλίας και να είμαι σίγουρος ότι και εσείς μαζί με εμένα θα συγκινηθείτε».

Ο γνωστός ερμηνευτής έφτασε με την σύντροφό του, Υβόννη Μπόσνιακ μπροστά από τον Λευκό Πύργο όπου παραχώρησε συνέντευξη Τύπου.

Ο Αντώνης Ρέμος ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, τους φίλους του, την οικογένειά του αλλά και το κοινό για την αγάπη και τη στήριξη που του δίνουν όλα αυτά τα χρόνια.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ τους εκλεκτούς συνεργάτες που είπαν αυτά έτσι τα λόγια τα εισαγωγικά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τη Στέλλα μου και τον Γιώργο. Ας ξεκινήσουμε από πού γεννήθηκε αυτή η ιδέα. Γεννήθηκε κάνοντας Πρωτοχρονιά. Τη χρονιά που μας που λοιπόν που διανύουμε. Ανέτρεξα κάποια στιγμή και σκέφτηκα λέω 2026. Αυτόματα πήγε το μυαλό μου στην χρονιά που πρώτη φορά κυκλοφόρησα τον πρώτο μου δίσκο που ήταν το 1996 και λέω κοίταξε να δεις, περάσανε κιόλας 30 χρόνια».

Και πρόσθεσε πως: «Δεν το κατάλαβα, αλλά απλά όπως έχει πει και μία φίλη μου πριν από χρόνια ότι όταν γράφεις ιστορία ποτέ δεν είσαι παρών. Έτσι και λέω. Απλά κάποια στιγμή γυρνάς πίσω και κοιτάζεις το χρόνο και το χώρο και βλέπεις σε ποιο σημείο είσαι. Έτσι λοιπόν, τριάντα χρόνια μετά, βρέθηκα το 2026 να αναρωτιέμαι ότι κοίταξε να δεις, πέρασαν τα πρώτα τριάντα χρόνια και δόξα τω Θεώ είμαστε καλά. Είμαι καλά, έχω δημιουργήσει την οικογένειά μου, έχω τους φίλους μου, έχω τους εχθρούς μου. Είναι όλα καλά. Και σκέφτηκα λέω γιατί να μην κάνουμε μία εκδήλωση, μία γιορτή για να γιορτάσουμε με όλους τους φίλους μου όλα αυτά που έχω ζήσει αυτά τα τριάντα χρόνια μέσα από τη μουσική.

Όλες τις εμπειρίες που έχω συλλέξει και ανθρώπους που έχω γνωρίσει, καλλιτέχνες, μουσικούς, συνεργάτες. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα το να γίνει μία, μία όμορφη γιορτή για τα τριάντα χρόνια καριέρας μου. Δεν σας κρύβω ότι όταν κάναμε εδώ στη Θεσσαλονίκη τα Χριστούγεννα την εκδήλωση στην Αριστοτέλους ήταν οι συγκυρίες ήταν πολύ εναντίον αυτής της βραδιάς. Υπήρχαν κινητοποιήσεις που ήταν πολύ, πολύ έντονες. Ο καιρός ήταν κακός, έβρεχε πολύ. Μετά ήταν και ένας αγώνας ποδοσφαιρικός, από τους πιο σημαντικούς της πόλης που ήταν ο Άρης-ΠΑΟΚ. Θυμάμαι καλά με το Κύπελλο».

«Τέλος πάντων, τα μέσα μαζικής μεταφοράς ήταν, είχαν απεργία. Άρα λοιπόν δεν έμεινε τίποτα άλλο. Ήταν να έρθουν κανένα δύο τρακτέρ που δεν ήρθαν τελικά και γλυτώσαμε. Αλλά όλα αυτά μαζί. Μία ώρα πριν την συναυλία λέω ωραία, θα είμαστε τρεις και ο κούκος και θα κάνουμε, θα ανάψουμε το δέντρο και πιστεύω ότι θα περάσουμε μεταξύ φίλων και γνωστών. Θα περάσουμε μια πολύ ωραία βραδιά οικογενειακού χαρακτήρα. Αντ’ αυτού, όταν βγήκα πάνω στη σκηνή, είδα κόσμο. Δεν μπορούσα να δω πόσο πολύ, γιατί μετά είδα πόσος κόσμος μαζεύτηκε. Από ότι με ενημέρωσαν πρέπει να μαζεύτηκε πάνω από πενήντα έξι χιλιάδες κόσμος εκείνη την βραδιά και αυτό με εντυπωσίασε και μου έδειξε ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από το να δει από κοντά αγαπημένους τραγουδιστές και μάλλον μου έδειξε ότι ήθελε να δει τον φίλο τους, τραγουδιστή. Τον άνθρωπο που είναι, που έχει μεγαλώσει εδώ στην πόλη. Έχει ζήσει εδώ, σε αυτή την πόλη και ξέρει πάρα πάρα πολύ καλά όλα τα σημεία. Και έχω και εγώ όλες μου τις αναμνήσεις, όπως έχετε και εσείς όλοι από κάθε, από πολλά στενά και από πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης», ανέφερε ο αγαπημένος τραγουδιστής.