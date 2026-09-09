Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Θα πληρώσουν 100.000 ευρώ για εμφανίσεις που δεν έγιναν

Μια επιχειρηματική συνεργασία που ξεκίνησε λίγο πριν από την πανδημία με τις καλύτερες προθέσεις ανάμεσα στον επιχειρηματία Γιάννη Τσακουμάκο και το καλλιτεχνικό δίδυμο Καίτη Γαρμπή-Διονύσης Σχοινάς, κατέληξε σε μια πολυετή δικαστική διαμάχη για ένα ποσό της τάξης των 60.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το protothema.gr, τα λεφτά αυτά είχαν δοθεί ως προκαταβολή από την επιχείρηση στους δύο καλλιτέχνες για εμφανίσεις που θα πραγματοποιούσαν σε νυχτερινό κέντρο συμφερόντων του Τσακουμάκου.

Ο Διονύσης Σχοινάς είχε λάβει 40.000 ευρώ και η σύζυγός του, Καίτη Γαρμπή, 20.000 ευρώ για εμφανίσεις που τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, ενώ αρνήθηκαν να επιστρέψουν τα χρήματα.

Και μπορεί πρωτόδικα το ζευγάρι να είχε δικαιωθεί -τότε μιλούσαν για νίκη- αλλά η εκδίκαση της υπόθεσης στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών ανέτρεψε τα πάντα, αφού με την υπ’ αριθ. 4001/2026 απόφασή του, έκρινε την πρωτόδικη κρίση «ως όλως εσφαλμένη».

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι προκαταβολές πρέπει να επιστραφούν, καθώς οι συμφωνημένες εμφανίσεις δεν πραγματοποιήθηκαν και οι εναγόμενοι δεν απέδειξαν ότι είχαν νόμιμη αιτία να διατηρούν τα χρήματα και άρα τα παρακράτησαν παράνομα.

Έτσι, ο Διονύσης Σχοινάς πρώτος εναγόμενος υποχρεούται να καταβάλει 40.000 ευρώ και η Καίτη Γαρμπή 20.000 ευρώ, με νόμιμο τόκο από την ημέρα που επιδόθηκε η αγωγή.

Άμεσα μετά την απόφαση του Εφετείου επιβλήθηκε δέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών τους και συντηρητική κατάσχεση των εισιτηρίων της συναυλίας τους στο Κατράκειο και αυτός φέρεται να είναι και ο πραγματικός λόγος που ανεβλήθη η προγραμματισμένη εκδήλωση την Δευτέρα 7 του μήνα και όχι οι συνθήκες και η ροή της προετοιμασίας που επικαλέστηκαν σε ανάρτησή τους.

Αμφότεροι οι καλλιτέχνες καταδικάστηκαν στην πληρωμή 3.000 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, ενώ θα πληρώσουν την άρνηση επιστροφής των χρημάτων στον επιχειρηματία πιο ακριβά πλέον, διότι με τον νόμιμο τόκο τα 60.000€ έγιναν πλέον 100.000 συν τα δικαστικά έξοδα.

Πηγή: protothema.gr