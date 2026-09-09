Κοντογεώργης: Επιστρέφουμε τη βελτίωση της οικονομίας στους πολίτες δίκαια και με σχέδιο, όχι με δανεικά

Σήμερα και αφού άντεξε η πατρίδα μας σε σειρά κρίσεων, «μπορούμε να βάλουμε ένα πιο φιλόδοξο ερώτημα: πώς μπορεί να είναι μία από τις καλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;». Το ερώτημα αυτό έθεσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης σε συνέντευξή του στο Kontra Channel, το βράδυ της Τρίτης.

Και, αφού ξεκαθάρισε ότι «ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλαβε μια Ελβετία, παρέλαβε μια χώρα που έβγαινε από μια δεκαετή κρίση», υπογράμμισε: «Πάνω στις κατακτήσεις χτίζουμε σκαλί σκαλί με συνέπεια, με σταθερότητα, με ειλικρίνεια, με προγραμματισμό, με σχέδιο για να κάνουμε το άλμα προς το μέλλον».

Βεβαίως, διευκρίνισε, «κανείς δεν αρνείται τα προβλήματα, πρώτοι εμείς το λέμε, και ο πρωθυπουργός. Είναι μια κυβέρνηση που κάνει πράγματα και αξιολογείται από αυτό».

Τώρα, μάλιστα, συνέχισε, που «έχουμε ανακτήσει αξιοπιστία, έχουμε ανακτήσει σταθερότητα, δεν κινδυνεύουμε παρόλο που το ευρύτερο περιβάλλον είναι δύσκολο – και μια κυβέρνηση φρόντισε για αυτό (σ.σ. να μην κινδυνεύουμε) – αυτή η βελτίωση της ελληνικής οικονομίας έχει ένα μεγαλύτερο αντίκρισμα στον προϋπολογισμό, στην τσέπη κάθε νοικοκυριού και πολίτη». Αναγνώρισε πάντως ότι «υπάρχουν ζητήματα που έχουν προκύψει κυρίως από μια εισαγόμενη ακρίβεια. Αυτή είναι που τρώει σε ένα βαθμό, τη βελτίωση στην οικονομία», προσέθεσε.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, «η βασική πολιτική είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Η βασική πολιτική είναι η μείωση της ανεργίας. Το γεγονός ότι 600.000 άνθρωποι μπήκαν στην αγορά εργασίας είναι σημαντική αλλαγή. Το γεγονός ότι έχει βελτιωθεί ο κατώτατος μισθός, από τα 620 στα 950 και θα πάει στα 1.000 ευρώ επίσης».

Και, μιλώντας για «μια οικονομία, η οποία σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, έχει διπλάσια ανάπτυξη», υπενθύμισε ότι «η απόκλιση μεγάλωνε το 2015 – 2019», αλλά τώρα «καταφέραμε να συγκλίνουμε».

Επιπλέον, υπογράμμισε, «εμείς θεωρούμε ότι κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω», ακόμη «μας ενδιαφέρει να “εισπράττει”, εντός και εκτός εισαγωγικών, περισσότερο ο πολίτης αυτή τη βελτίωση. Και με την αύξηση των εισοδημάτων και μέσω της Αρχής προστασίας του καταναλωτή και με τις συμφωνίες που γίνονται».

Ειδικά δε, για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα παρατήρησε πως «ξεκίνησε από ψηλά, βλέπουμε όμως μια αποκλιμάκωση. Να βοηθήσει και η διεθνής συγκυρία, η κατάσταση θα είναι καλύτερη».

Σύμφωνα με τον Θ. Κοντογεώργη, «υπάρχει βελτίωση, σταθερότητα κι ελπίδα. Και ποια είναι η ελπίδα; Ότι υπάρχει μια κυβέρνηση με τα καλά της και τα κακά της, κι ένας πρωθυπουργός που συνέχεια προσπαθεί να πηγαίνει τα πράγματα μπροστά. Ξέρει τι κάνει, έχει ένα σχέδιο. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο αυτή τη βελτίωση της οικονομίας να την επιστρέφουμε στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους, σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη ή μπορεί να μη συμμετέχουν στην οικονομική διαδικασία, όπως οι συνταξιούχοι».

Ταυτόχρονα σε ειδική αναφορά του στους συνταξιούχους, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπενθύμισε μερικές από τις κυβερνητικές πολιτικές: «Ειδικά από το 2023 και μετά προσπαθήσαμε να δώσουμε πραγματικές αυξήσεις. Επίσης καταργήσαμε την προσωπική διαφορά. Από τον Ιανουάριο του 2027 οι πραγματικές αυξήσεις – δεν λέω ότι είναι μεγάλες, αυτές μπορούμε – θα έχουν καταργημένη την προσωπική διαφορά. Επίσης, η λύση με τις συντάξεις χηρείας, η κατάργηση της περικοπής της σύνταξης για όποιον εργάζεται. Δίνουμε τώρα 400 ευρώ στους άνω των 65. Αρκούν; Όχι. Γιατί οι συνταξιούχοι υπέστησαν πολλές αδικίες λόγω και των προηγούμενων καταστάσεων. Εμείς λέμε, με σταθερότητα θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους συνταξιούχους».

Κι αυτό, συμπλήρωσε, «δεν γίνεται μαγικά. Γίνεται με δουλειά και με νοικοκύρεμα -και το νοικοκύρεμα ωφελεί κυρίως εκείνους που έχουν μείνει πίσω και τους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ό,τι και να λέει η αντιπολίτευση, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Θα στηρίζουμε τους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Δεν θα το κάνουμε όμως με ψεύτικα δανεικά, δεν θα γυρίσουμε στο παρελθόν. Δεν θα μπούμε με τις άλλες δέκα χώρες που είναι τώρα σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και οι οποίες στην αντίστοιχή τους… “ΔΕΘ” έχουν μέτρα περικοπών και όχι στήριξης. Εμείς θέλουμε η οικονομία μας να αναπτύσσεται και να βελτιώνεται η ζωή κάθε πολίτη. Προφανώς και έχουμε δρόμο ακόμη. Έχουμε σχέδιο και θα το καταφέρουμε περισσότερο την επόμενη τετραετία», δήλωσε κλείνοντας το σχετικό κεφάλαιο ο Θ. Κοντογεώργης.

Η συνέντευξη έκλεισε με τη σύγκρουση με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά: «Δεν είναι επιτιθέμενη η Νέα Δημοκρατία, η ρητορική και η επίθεση έχει ξεκινήσει από τον κύριο Σαμαρά», σχολίασε εισαγωγικά και κατέθεσε την άποψη επί της αρχής, όπως είπε, ότι «για να γίνει ένα κόμμα, πρέπει να εκφράσει ένα κοινωνικό αίτημα -κι έτσι ένα κόμμα μπορεί να έχει πιθανότητες επιτυχίες».

Αντιθέτως, συνέχισε, «η εμπειρία και η σύγχρονη πολιτική ιστορία έχουν δείξει ότι προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν πάει και πολύ καλά, για το λόγο που είπα».

Επεσήμανε δε, ότι «ο σοβαρός συντηρητικός κόσμος της χώρας μας εκφράζεται πλήρως από τη ΝΔ σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής, εθνικά θέματα, οικονομία, στήριξη των πιο ευάλωτων». Ειδικά για το τελευταίο, παρατήρησε ότι «αυτό δεν είναι μονοπώλιο μιας τάχα Αριστεράς, αυτό φαίνεται στην πράξη».

Συμπέρασμα; «Όταν δεν εκφράζεις κάτι που έχει κοινωνική στέρεη βάση, πολύ δύσκολα θα έχεις και εκλογικό αποτέλεσμα» και, κατέληξε, «εγώ δεν βλέπω στην κοινωνία κάποια ιδιαίτερη ζύμωση» περί τον κύριο Σαμαρά.