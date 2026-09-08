Αυτιάς: “Ο ΠΑΟΚ θα έχει αντάξιο γήπεδο με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό – Μεταγραφές με φιλιά δεν γίνονται”

Για την αγωνιστική εικόνα που σχημάτισε από τον ΠΑΟΚ, τους στόχους των «ασπρόμαυρων» για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο αλλά και τη Νέα Τούμπα μίλησε στο Metropolis 95.5 και στην εκπομπή «Στη Σέντρα» ο Γιώργος Αυτιάς.

Όπως δήλωσε ο Έλληνας Ευρωβουλευτής: «Αυτή η ομάδα για να στρώσει χρειάζεται 2-3 χρόνια. Η ομάδα θέλει γήπεδο , ήρθε η είδηση από τον Πρωθυπουργό για τη Νέα Τούμπα ώστε να δημιουργηθεί ένα στάδιο αντάξιο με της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, με μεικτή χρηματοδότηση , δηλαδή συμμετέχει τόσο το κράτος όσο και ο επιχειρηματίας. Μένει να δούμε που θα καταλήξει και τι θα περιέχει η συμφωνία»

Για να προσθέσει εν συνεχεία: «Μεταγραφές με φιλιά δεν γίνονται. Χρειάζονται χρήματα. Παίκτες του ΠΑΟΚ διαπρέπουν στο εξωτερικό και θα πρέπει να βγουν οι επόμενοι από τις ακαδημίες, γιατί δείτε το παράδειγμα του ΟΦΗ που διαπρέπει με Έλληνες ποδοσφαιριστές. Φέτος δεν βλέπω τον ΠΑΟΚ να παίρνει πρωτάθλημα, ελπίζω στο Κύπελλο».

Όσο για το τι περιμένει από τους «ασπρόμαυρους»: «Περιμένω από τον ΠΑΟΚ να βελτιώνεται από Κυριακή σε Κυριακή».

ΠΑΟΚ: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Κρίστιαν Γιάκιτς

Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ έφτασε πριν από λίγη ώρα ο Κρίστιαν Γιάκιτς, ο οποίος αποτελεί την επιλογή των ανθρώπων του Δικεφάλου για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Ο Κροάτης μέσος έφτασε λίγο μετά τις 11:10 στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, από τη στιγμή που θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να επισημοποιηθεί ο δανεισμός του από την Άουγκσμπουργκ.

Έφτασε μάλιστα συνοδευόμενος από τον ατζέντη του, αλλά και τη σύντροφό του, μέσω Ζάγκρεμπ. Ο 29χρονος Κροάτης μέσος θα αποκτηθεί από τον Δικέφαλο με τη μορφή δανεισμού μέχρι το καλοκαίρι με οψιόν αγοράς, μετά το πέρας αυτού που θα ανέρχεται στα 4.000.000 ευρώ.

Ο Δικέφαλος για τον ετήσιο δανεισμό του έμπειρου χαφ θα χρειαστεί να καταβάλει στον γερμανικό σύλλογο ένα ποσό κοντά στο μισό εκατομμύριο ευρώ.

Ο Γιάκιτς την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Άουγκσμπουργκ 29 φορές. ενώ πέτυχε 2 γκολ, μοιράζοντας και μία ασίστ.

Με τον Δημήτρη Γιαννούλη ο Γιάκιτς έχει αγωνιστεί στην Άουγκσμπουργκ σε 3.338 αγωνιστικά λεπτά τα οποία αντιστοιχούν σε 54 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Πηγή: metrosport.gr