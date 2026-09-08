Διπλό φονικό στο Αίγιο: Νέα στοιχεία “καίνε” τον Ιταλό σύντροφο της 54χρονης – Τα ευρήματα που διχάζουν τις αρχές

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία της υπόθεσης στο Αίγιο που «πάγωσε» το πανελλήνιο τον περασμένο Ιούνιο, όταν ο 65χρονος Ιταλός εντόπισε την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της, νεκρούς μέσα στο δωμάτιο του νεαρού. Η γυναίκα είχε δεχτεί δεκάδες μαχαιριές, ενώ ο γιος έφερε επίσης τραύματα από μαχαίρι στο σώμα και ένα από σφαίρα στο κεφάλι.

Για την συγκλονιστική υπόθεση στον Λόγγο του Αιγίου, είχε προφυλακιστεί ο 65χρονος Ιταλός ο οποίος αναμένεται τις επόμενες μέρες – ίσως αύριο Τετάρτη (09.09.2026) – να κάνει αίτημα αποφυλάκισης. Την ίδια ώρα οι αρχές ερευνούν λεπτομερώς όλα τα στοιχεία προκειμένου να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ και να διαλευκανθεί το ποιος και πώς σκοτώθηκε η 54χρονη Μαρία και ο 26χρονος Ολύμπιος.

Σύμφωνα με τα νέα ευρήματα που αποκάλυψε το Live News, οι αρχές «βλέπουν» αυτοχειρία πίσω από τον θάνατο της 54χρονης. Η γυναίκα φέρεται να επιτέθηκε στον γιο της, να πάλεψε μαζί του και αφού τον σκότωσε να μαχαίρωσε επανειλημμένα τον εαυτό της. Στο σώμα της εντοπίστηκαν 34 μαχαιριές, 11 στον θώρακα, 15 στην κοιλιά, 7 στο αριστερό χέρι (πήχη) και 1 δεξιά στον λαιμό. Όλα τα τραύματα ήταν προθανάτια, πράγμα που ίσως «δείχνει» πως η γυναίκα χαρακώθηκε αρκετές φορές μέχρι να ξεψυχήσει από ακατάσχετη αιμορραγία.

Βέβαια, σύμφωνα με τον έμπειρο ιατροδικαστή, Δημήτρη Γαλεντέρη, πως και μόνο ο αριθμός των τραυμάτων της γυναίκας, απομακρύνει από το σενάριο της αυτοχειρίας. «Όχι αυτό είναι γεγονός που ξενίζει. 15 μαχαιριές δεν συναντάμε συχνά. Ειδικά τόσα χτυπήματα στον θώρακα περισσότερο τα συναντάμε σε ανθρωποκτονία παρά σε αυτοχειρία», είπε στο Live News.

Από την πλευρά της, η εγκληματολόγος, Δήμητρα Τσίτση, είπε στο Live News ότι: «Οι μαχαιριές στο συγκεκριμένο σημείο (καρπό) συναντάτε σε αυτόχειρες αλλά όταν κάποιος είναι σε αμόκ η πρώτη κίνηση που κάνει για να αυτοκτονήσει είναι αυτή (μαχαιριά στην καρδιά). Ένας άνθρωπος που θέλει να αυτοκτονήσει χρησιμοποιεί ψυχρό όπλο. Δεν θα μπει σε διαδικασία να αυτοτιμωρείται και αν καταφέρει να πεθάνει».

Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον 26χρονο

Την ώρα που δεν αποκλείεται το σενάριο της αυτοχειρίας για την 54χρονη Μαρία, για τον 26χρονο γιο της, είναι ξεκάθαρο πως πρόκειται για δολοφονία με τον ιατροδικαστή να διευκρινίζει πως πρώτα δέχτηκε τις μαχαιριές και εν συνεχεία την χαριστική βολή με το φλόμπερ.

«Βαρεία κάκωση θώρακος κατόπιν πολλαπλών πλήξεων από μαχαίρι που έγιναν εν ζωή. Το θανατηφόρο τραύμα επήλθε στην δεξιά κροταφική χώρα από κυνηγετικό όπλο», αναφέρεται στην ιατροδικαστική έκθεση. Ωστόσο, αυτό που εξετάζεται από τις αρχές είναι το ποιος τελικά στέρησε τη ζωή από τον Ολύμπιο.

«Δεν βλέπω υπόθεση η μάνα ενάντια στον γιο και μετά να αυτοκτόνησε. Βλέπω τρίτο άτομο σε όλο αυτό», πρόσθεσε η εγκληματολόγος, Δήμητρα Τσίτση. Από την πλευρά του, ο 65χρονος επέμεινε από την πρώτη στιγμή ότι κοιμόταν και δεν άκουσε τίποτα παρόλο που βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο.

«Τους χώριζε μια πόρτα και είναι αδύνατον να μην άκουσε πυροβολισμό. Όπως επίσης και κάθε μαχαιριά προϋποθέτει και μια κραυγή. Είναι νόμος εγκληματολογίας», τόνισε η Δήμητρα Τσίτση.

Ο 65χρονος Ιταλός ισχυρίζεται πως το μοιραίο βράδυ δεν άκουσε τίποτα από όλα όσα συνέβησαν στο υπνοδωμάτιο και πως την επόμενη μέρα το πρωί τους εντόπισε νεκρούς. Βρήκε τον 26χρονο με 4 μαχαιριές και μια σφαίρα στο κεφάλι και την 54χρονη Μαρία σε μια λίμνη αίματος πίσω από την πόρτα του δωματίου.

Και οι τρεις είχαν καταναλώσει κατασταλτικά φάρμακα

Οι Αρχές θεωρούν, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ότι ίσως να μην προκύπτει εμπλοκή τρίτου προσώπου. Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστεί το σύνολο των ευρημάτων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να δείχνει εμπλοκή του Ιταλού στην υπόθεση.

Έπειτα από ελέγχους στις σορούς του Ολύμπιου και της Μαρίας εντοπίστηκαν κι άλλα στοιχεία που απαντούν στο ερώτημα αν μητέρα και γιος «πιάστηκαν στα χέρια» πριν το φονικό.

Στα νύχια του 26χρονου εντοπίστηκε DNA της μητέρας του ενώ τα αποτυπώματα της ίδιας βρέθηκαν τόσο στον γιο της όσο και στην καραμπίνα, με την οποία δολοφονήθηκε ο νεαρός. Η Μαρία και ο Ολύμπιος φαίνεται να έχουν παλέψει γιατί και ο ένας έχει DNA του άλλου και εκείνη του γιου της.

Ωστόσο, σημαντικό στοιχείο διχάζει τις αρχές καθώς η καραμπίνα εντοπίστηκε τοποθετημένη στη θέση της, στην ντουλάπα. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι: Αφού σκότωσε τον γιο της, φρόντισε να βάλει το όπλο στη θέση του; Όμως, στο όπλο δε βρέθηκε DNA του Ιταλού καθώς ούτε πυρίτιδα στα χέρια του.

Αντιθέτως, πυρίτιδα βρέθηκε στα χέρια της 54χρονης και έτσι φαίνεται ότι η μητέρα έχει όλα τα κατηγορητήρια που «δείχνουν» ότι σκότωσε τον γιο. Εκεί θα στηρίξει και τα επιχειρήματα του στο αίτημα αποφυλάκισης ο 65χρονος.

Άλλο ένα στοιχείο που εγείρει τα ερωτήματα είναι το κατασταλτικό φάρμακο που εντοπίστηκε τόσο στην 54χρονη και τον 26χρονο όσο και στον 65χρονο. Μητέρα, γιος και σύντροφος ήταν υπό την επήρεια κάποιου ισχυρού ηρεμιστικού πριν το φονικό. Ακόμη και αυτό προκαλεί εντύπωση στις αρχές, καθώς δεν δικαιολογεί την κατάσταση αμόκ στην οποία θα μπορούσε να βρίσκεται η 54χρονη και να οδηγηθεί στην δολοφονία του παιδιού της.