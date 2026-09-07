Φίλιππος Πλιάτσικας: “Ζούμε πάλι δεκαετία ’90 – Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο συγκλονίζομαι”

Οι Πυξ Λαξ – Φίλιππος Πλιάτσικας και Μπάμπης Στόκας- κάθισαν στον καναπέ του «Studio στις 3» με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο το απόγευμα της Δευτέρας (7/9/26) και, μεταξύ άλλων, μίλησαν για τη νέα δυναμική που γνωρίζουν οι συναυλίες τους και τη σχέση τους με το νεότερο κοινό.

Η συζήτηση πήρε πιο προσωπική τροπή όταν ο Φίλιππος Πλιάτσικας αναφέρθηκε στους γονείς του και αποκάλυψε ότι ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή μόλις δύο μήνες μετά την κυκλοφορία του πρώτου δίσκου του συγκροτήματος.

«Ο πατέρας μου πέθανε δύο μήνες αφότου βγάλαμε τον πρώτο δίσκο. Δηλαδή βγάλαμε τον δίσκο τον Μάιο και πέθανε τον Ιούλιο. Πρόλαβε τον δίσκο, να δει τον δίσκο τουλάχιστον. Δεν πρόλαβε κάτι άλλο. Η μάνα μου ήρθε κι αυτή λίγο αργούτσικα. Μα δεν είχαμε κόσμο στις συναυλίες, τι να τους καλέσω; Νομίζω από το ’95, ’96 και μετά που ξεκινήσαμε τους Λυκαβηττούς. Εκεί πρέπει να ήρθε πρώτη φορά», είπε ο Φίλιππος Πλιάτσικας.

Όταν η κουβέντα πέρασε στις μεγάλες συναυλιακές στιγμές των Πυξ Λαξ, από τον Λυκαβηττό μέχρι το ΟΑΚΑ, ο τραγουδοποιός μίλησε για τη συγκίνηση που εξακολουθεί να αισθάνεται βλέποντας χιλιάδες θεατές μπροστά στη σκηνή, αρκετοί από τους οποίους δεν είχαν καν γεννηθεί όταν γράφτηκαν τα μεγαλύτερα τραγούδια τους.

«Ζούμε πάλι δεκαετία ’90. Γράφουν συγκλονιστικά. Εγώ κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο συγκλονίζομαι. Αλήθεια, συγκινούμαι. Η τρίχα φτάνει στο ταβάνι. Και λίγο πριν βγεις και στην ίδια τη συναυλία. Εδώ μιλάμε τώρα να παθαίνεις πλάκα. Δηλαδή βλέπεις πιτσιρικάδες που δεν είχαν γεννηθεί όταν γράφτηκαν τα τραγούδια και είναι σαν να ήταν στις συναυλίες του ’90. Σαν να έχει γίνει μια μεταφορά και να γνωρίζουν πώς συμπεριφέρονταν οι συνομήλικοί τους τότε», πρόσθεσε ο Φίλιππος Πλιάτσικας.