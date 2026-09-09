Ξεσπά ο Αντώνης Ρέμος για τον Γιάννη Πάριο: “Είναι ντροπή και μόνο που μπαίνουμε στη διαδικασία να συζητάμε τέτοια πράγματα”

Με αφορμή τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζει στη Θεσσαλονίκη, ο Αντώνης Ρέμος έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Θανάση Φουσκίδη και την Εύη Σπανού για το ένθετο “Secret” των Παραπολιτικών.

Μεταξύ άλλων, μάλιστα, ο δημοφιλής τραγουδιστής κλήθηκε να μιλήσει τόσο για την πρόσφατη απώλεια της καλής του συναδέλφου, Μαρινέλλας, όσο και για τα σχόλια που γράφτηκαν προσφάτως για σκηνική εμφάνιση του Γιάννη Πάριου.

Ειδικότερα, ο Αντώνης Ρέμος παραδέχθηκε αρχικά πως “δικαιωματικά η Μαρινέλλα έχει τη μερίδα του λέοντος σε αυτή την πορεία καθώς, μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια, τα 18 τα έζησα μαζί της. Θα μας λείψει η φυσική της παρουσία, αλλά θα φροντίσω με τεχνικούς τρόπους εκείνο το βράδυ να τη νιώσουμε όλοι δίπλα μας. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι κοντά μας”.

“Στη ζωή σημασία έχει ποιος λέει τι και όχι τι λέει ποιος. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να επικρατεί το αντίθετο. Θα βγει ο κάθε ανώνυμος να πει στον ελληνικό λαό ποιος είναι ο Γιάννης Πάριος και αν πρέπει να σταματήσει το τραγούδι;”.

“Είναι ντροπή και μόνο που μπαίνουμε στη διαδικασία να συζητάμε τέτοια πράγματα” υπογραμμίζει ο Αντώνης Ρέμος για τον ερμηνευτή του έρωτα, σ’ αυτή τη νέα του συνέντευξη