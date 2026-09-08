“Αποταμιεύω από όταν ήμουν παιδί”: 95.600 ευρώ βρέθηκαν σε σακούλα στο αμάξι άντρα στην Γαλλία

Ένας άνδρας από την Βενετία συνελήφθη στο Bages της Γαλλίας, όταν οι αρχές ανακάλυψαν ότι στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του μετέφερε ένα κουτί παπουτσιών, μέσα στο οποίο υπήρχε μια σακούλα με 95.600 ευρώ σε μετρητά, σε χαρτονομίσματα των 20 και των 50 ευρώ.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2024, όταν ο άνδρας επέστρεφε από την Ισπανία, οδηγώντας ένα Ford Puma. Δεν χρειάστηκε να κάνει κάποια δήλωση εκείνη την στιγμή, όμως κατά την απολογία του στο δικαστήριο, υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο ποσό αντιστοιχούσε σε χρήματα που είχε αποταμιεύσει από τότε που ήταν παιδί.

Ο κατηγορούμενος ανέφερε ακόμη ότι είχε ταξιδέψει στην Ισπανία, έχοντας ακούσει τα όσα του είχαν πει για την χώρα, παρουσιάζοντάς την ως μια «θαυμάσια αγορά», ωστόσο, όπως υποστήριξε, αφού πέρασε τα σύνορα μέσω της Χιρόνας, άλλαξε γνώμη και αποφάσισε να επιστρέψει, θεωρώντας ότι είχε κάνει λάθος. Σύμφωνα με τη L’Indépendant, δεν ήταν η πρώτη φορά που έκανε κάτι αντίστοιχο, καθώς είχε ακολουθήσει την ίδια πρακτική και σε προηγούμενα ταξίδια.

Η εξήγηση για τα 95.600 ευρώ

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, τα χρήματα προέρχονταν από αμοιβές που είχε λάβει για προσωρινές εργασίες. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το 2022 παντρεύτηκε την σύζυγό του λαμβάνοντας πολλά χρήματα ως δώρο, και αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει αποδείξεις. Τελικά, ο άνδρας καταδικάστηκε στην καταβολή αρκετών τελωνειακών προστίμων, συνολικού ύψους 143.400 ευρώ.

Ωστόσο, η εισαγγελία είχε ζητήσει ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή, καθώς και απαγόρευση εισόδου στη γαλλική επικράτεια για πέντε χρόνια, αλλά ο δικαστής, δεν έκανε δεκτά κανένα από τα δύο συγκεκριμένα αιτήματα.

Τι ισχύει για τη μεταφορά μετρητών στην ΕΕ

Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει ανώτατο όριο στο ποσό μετρητών που μπορεί να μεταφέρει ένα άτομο, σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, υπάρχουν υποχρεώσεις δήλωσης.

Συγκεκριμένα, όταν κάποιος εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας μαζί του 10.000 ευρώ ή περισσότερα σε μετρητά, ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα, είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει στις τελωνειακές αρχές. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν ελέγχους και να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των χρημάτων.