Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο αναδιπλούμενο iPhone – Αυτή θα είναι η τιμή του

Σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να παρουσιάσει το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται περισσότερα από πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου αναδιπλούμενου smartphone της Samsung.

Όπως επισημαίνει το Techcrunch, η παρουσίαση της 9ης Σεπτεμβρίου είναι μία από τις πολυαναμενόμενες των τελευταίων ετών, καθώς η εταιρεία ετοιμάζεται να υιοθετήσει έναν εντελώς νέο σχεδιασμό για το iPhone. Το ενδιαφέρον ενισχύεται και από την ιστορική αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της Apple, καθώς ο Τιμ Κουκ αποχωρεί και καθήκοντα CEO αναλαμβάνει ο επί σειράν ετών επικεφαλής του hardware engineering της εταιρείας, Τζον Τέρνους.

Τι θα παρουσιάσει η Apple

Παρότι η Apple κρατά συνήθως κλειστά τα χαρτιά της σχετικά με τις νέες συσκευές της, οι διαρροές των τελευταίων μηνών έχουν δώσει μια εικόνα για όσα ενδέχεται να παρουσιαστούν στην εκδήλωση της 9ης Σεπτεμβρίου.

Εκτός από το αναδιπλούμενο iPhone, αναμένονται ανακοινώσεις για νέα AirPods, HomePods, καθώς και για τη μη αναδιπλούμενη σειρά iPhone 18.

Πόσο αναμένεται να κοστίζουν τα νέα μοντέλα iPhone

Σε τι τιμές θα κυμαίνονται όμως τα νέα μοντέλα; Σύμφωνα με το MacRumors, η ερευνητική εταιρεία TrendForce έχει εκτιμήσει τις τιμές των συσκευών με βάση το σημερινό κόστος του hardware και εκτιμά ότι η Apple είναι πιθανό να αυξήσει τις τιμές των iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max κατά περίπου 10-20% σε σύγκριση με τα μοντέλα Pro του περασμένου έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη της TrendForce τον Ιούνιο για αύξηση 14%-18%, το iPhone 18 Pro θα μπορούσε να ξεκινά από 1.249 έως 1.299 δολάρια, ενώ το iPhone 18 Pro Max από 1.349 έως 1.399 δολάρια.

Για το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone, το οποίο δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι θα ονομάζεται «iPhone Ultra», η TrendForce εκτιμά ότι η αρχική τιμή θα μπορούσε να διαμορφωθεί μεταξύ 2.099 και 2.299 δολαρίων, ενώ η έκδοση με τον μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο ενδέχεται να ξεπεράσει τα 3.000 δολάρια.

Το απλό iPhone 18 δεν αναμένεται να παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο, αλλά την άνοιξη του 2027. Παρ’ όλα αυτά, η TrendForce εκτιμά ότι και σε αυτό το μοντέλο θα μπορούσε να εφαρμοστεί αντίστοιχη αύξηση τιμής της τάξης του 10%-20%.

Γιατί αυξάνονται οι τιμές

Βασικός παράγοντας πίσω από την πιθανή άνοδο στις τιμές των νέων συσκευών είναι το αυξημένο κόστος για τη μνήμη.

Σύμφωνα με την TrendForce, η τιμή ενός chip μνήμης 256GB έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 400% σε ετήσια βάση, ενώ το συνολικό κόστος κατασκευής ενός μοντέλου Pro 256GB έχει αυξηθεί κατά περίπου 38% την ίδια περίοδο. Ωστόσο, η Apple αναμένεται να απορροφήσει μέρος της αύξησης του κόστους μέσω χαμηλότερων περιθωρίων κέρδους, αντί να μετακυλίσει ολόκληρη την επιβάρυνση στους καταναλωτές.

Το MacRumors υπενθυμίζει ότι πέρυσι η Apple είχε καταφέρει να μην αυξήσει την τιμή του iPhone 17 Pro Max, ενώ το iPhone 17 Pro στις ΗΠΑ είχε γίνει ακριβότερο κατά 100 δολάρια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Φέτος, ωστόσο, η επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης έχει εκτοξεύσει ακόμη περισσότερο το κόστος των μνημών, με αποτέλεσμα να ασκείται έντονη πίεση στην υπόλοιπη βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών.