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Πειραιάς: Συνελήφθη 25χρονος που καταζητούνταν στην Τουρκία για να εκτίσει ποινή φυλάκισης 31 ετών

Intime
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Στη σύλληψη ενός 25χρονου αλλοδαπού, ο οποίος καταζητούνταν από τις τουρκικές Αρχές προκειμένου να εκτίσει συνολική ποινή φυλάκισης 31 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στον Πειραιά.

Ο 25χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου, έπειτα από αναζητήσεις ειδικής επιχειρησιακής ομάδας του Τμήματος Αναζητήσεων της ΓΑΔΑ.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης των τουρκικών Αρχών για σειρά αδικημάτων που φέρεται να διέπραξε από το 2017 σε διάφορες περιοχές της Τουρκίας. Ειδικότερα, κατηγορείται για ληστεία, κλοπή, διακεκριμένη παραβίαση οικιακού ασύλου, κατοχή πυροβόλων όπλων και φυσιγγίων χωρίς άδεια, καθώς και πρόκληση φθοράς σε ξένη περιουσία.

Μετά τη σύλληψή του, ο 25χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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