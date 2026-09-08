Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς στο ατμοσφαιρικό θρίλερ “Kill Jackie” – Στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ

Στις ουαλικές ρίζες της επιστρέφει η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς (Catherine Zeta-Jones) μέσα από το πρώτο τρέιλερ της νέας σειράς του AMC+, «Kill Jackie».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο νέο θρίλερ δράσης το οποίο βασίζεται στο μυθιστόρημα «The Price You Pay» του Έινταν Τρούεν (Aidan Truhen), υιοθετώντας για πρώτη φορά στην οθόνη τη φυσική της προφορά από το Σουόνσι.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η ηθοποιός υποδύεται την Jackie Price, μια γοητευτική γυναίκα που παρουσιάζεται ως έμπορος τέχνης καθώς προσπαθεί να αφήσει πίσω το παρελθόν της ως διακινήτρια ναρκωτικών. Όμως η τύχη της την εγκαταλείπει όταν μαθαίνει ότι οι «Seven Demons», μια ομάδα πληρωμένων δολοφόνων, έχουν αναλάβει να τη σκοτώσουν.

Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη της παραγωγής: «Θεωρώντας ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται κάποιος από το παρελθόν της, η Jackie επιστρατεύει ξανά τα παλιά της ένστικτα και καταστρώνει ένα παράτολμο και επικίνδυνο σχέδιο: να εξοντώσει τους Demons έναν προς έναν προτού τη σκοτώσουν εκείνοι.

Σύντομα, όμως, συνειδητοποιεί ότι οι δικοί της «δαίμονες» είναι πολύ πιο τρομακτικοί από τους αδίστακτους δολοφόνους που την καταδιώκουν και ότι τα θαμμένα μυστικά της την οδηγούν πολύ πιο κοντά στις ρίζες της, με απρόσμενες συνέπειες».

Στο πλευρό της πρωταγωνίστριας συμμετέχει ένα πολυπληθές καστ, μεταξύ των οποίων οι Ντάνιελ Ινγκς (Daniel Ings), Σιντσέ Μπάμπετ Κνούντσεν (Sidse Babett Knudsen), Όσκαρ Χαενάδα (Óscar Jaenada), Χάτι Χουκ (Hattie Hook), Ντάρσι Σο (Darci Shaw), Ραφ Λο (Raff Law), Έντσο Τσιλέντι (Enzo Cilenti), Μπιλ Πάτερσον (Bill Paterson) και Ρον Πέρλμαν (Ron Perlman).

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη γενέτειρά της, το Σουόνσι, καθώς και σε Μπιλμπάο, Λισσαβώνα και Λονδίνο. Η σειρά αποτελείται από οκτώ επεισόδια και δημιουργήθηκε από τους Κόνορ Κιν (Conor Keane), Τομ Μπάτεργουορθ (Tom Butterworth), Πίτερ Λόσον (Peter Lawson) και Ντέιμον Τόμας (Damon Thomas).

Βασικός σκηνοθέτης είναι ο Ντέιμον Τόμας (Damon Thomas), ενώ ο Μπάτεργουορθ έχει το ρόλο του σεναριογράφου και showrunner.

Το «Kill Jackie» είναι μια συν-παραγωγή των Fremantle και Steel Springs Pictures. Αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στη μικρή οθόνη στις 2 Οκτωβρίου.