Μίνα Καραμήτρου για την αποχώρηση της από το OPEN: “Προέκυψε κάτι καθαρά προσωπικό”

Η Μίνα Καραμήτρου κάθισε στον καναπέ του «Studio στις 3» το απόγευμα της Τρίτης (8/9/26) και μίλησε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο για τη νέα σελίδα στην τηλεοπτική της πορεία.

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην απόφασή της να αποχωρήσει από το OPEN και την καθημερινή εκπομπή «10 Παντού» και να μετακινηθεί στον ΣΚΑΪ για το «Ρεπορτάζ στις 10», ξεκαθαρίζοντας ότι πίσω από την αλλαγή δεν βρίσκονταν ούτε τα χρήματα ούτε κάποια επαγγελματική δυσαρέσκεια.

«Εγώ δεν πιστεύω ότι επειδή έχεις φύγει από κάπου ακυρώνονται όλα, ακυρώνονται οι άνθρωποι, αυτό που είχες. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι, επειδή ζούμε και σε μια πιάτσα, δεν ακυρώνονται. Αυτούς που έχεις εδώ. Και εγώ τους ανθρώπους έχω μάθει στη δουλειά μου να τους έχω εδώ, όχι εδώ», είπε αρχικά η δημοσιογράφος.

Και πρόσθεσε λίγο αργότερα. «Δεν αλλάζω εγώ για τις προτάσεις ούτε για τα λεφτά. Δεν ήταν το θέμα επαγγελματικό. Δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο επαγγελματικό από το OPEN. Ήταν ένα προσωπικό θέμα, το οποίο προέκυψε και για το οποίο φυσικά καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να αναφερθώ. Δεν έχω δώσει ποτέ τέτοιου είδους δικαιώματα για να καθίσω τώρα να συζητήσω αυτά», ανέφερε η Μίνα Καραμήτρου.

«Από όλη αυτή την ιστορία θα αφήσω απ’ έξω τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο. Γιατί ο Χρήστος για μένα… πολύ συχνά του έλεγα “είσαι ο δημοσιογραφικός μου μπαμπάς”. Και μου έλεγε ο Χρήστος “όχι μπαμπάς, σε παρακαλώ, θα λες η μικρή μου αδερφή”. Όλοι γνωρίζετε ποια είναι η σχέση μου με τον Χρήστο. Μπορώ να πω τώρα εγώ κάτι για τον Χρήστο; Τι να πω για τον Χρήστο; Ο Χρήστος λοιπόν δεν είναι εδώ. Ο Χρήστος είναι εδώ και θα μείνει πάντα εδώ», σημείωσε.

«Προέκυψε κάτι καθαρά προσωπικό, το οποίο είπα ότι δεν μπορώ να το προσπεράσω, δεν μπορώ να το αφήσω πίσω, οπότε καλύτερα να ανοίξω μια καινούργια πόρτα, να κάνω κάτι άλλο. Και επειδή, ξέρετε, μ’ αρέσει να κοιτάω μόνο μπροστά. Όπως λέω πάρα πολύ συχνά, στα αυτοκίνητα το μπροστινό παρμπρίζ είναι το μεγάλο, γιατί πρέπει να κοιτάς μπροστά. Άμα είναι να κοιτάξεις πίσω, θα κοιτάξεις το μικρό καθρεφτάκι, που είναι και μικρό. Θα κοιτάμε τώρα πίσω; Είναι η φιλοσοφία της ζωής μου αυτή», πρόσθεσε η δημοσιογράφος.

Κλείνοντας, η Μίνα Καραμήτρου τόνισε ότι η επαγγελματική ασφάλεια δεν αποτελεί το βασικό της κριτήριο: «Δεν κοιτάζω εγώ τις σιγουριές. Απλώς όταν δεν νιώθω καλά, δεν μπορώ εγώ. Άμα εμένα με στριμώξεις, δεν αισθάνομαι καλά».