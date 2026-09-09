MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Του πήραν δίπλωμα και πινακίδες και την επόμενη μέρα συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση με μηχανή

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένας 28χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ για επικίνδυνη οδήγηση στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Ο 28χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης να οδηγεί επικίνδυνα δίκυκλη μοτοσικλέτα στην περιοχή της Καλαμαριάς, κάνοντας επίδειξη ικανοτήτων. Σημειώνεται πως την προηγούμενη μέρα του είχαν αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης και οι πινακίδες κυκλοφορίας για παράβαση του Κ.Ο.Κ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

Πρώτος καφές με τη Ζήνα: Από τις 21 Σεπτεμβρίου θα λέει “καλημέρα” η Ζήνα Κουτσελίνη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 42 λεπτά πριν

Ο Καρέτσας ένιωσε αδιαθεσία και αποχώρησε με φορείο από το Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ – Αποθεώθηκε από τους οπαδούς – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Σέριφος: Απεγκλωβισμός γυναίκας από σπήλαιο βάθους πέντε μέτρων

LIFESTYLE 50 λεπτά πριν

“Αντίο από εμένα”: Η απάντηση της Τούνη στη χιουμοριστική αντίδραση Μητσοτάκη για τα εγκαίνια του μαγαζιού της στο Παρίσι

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Η Ουκρανία θα προμηθευθεί περίπου 1.000 πυραύλους Patriot από τους συμμάχους, λέει ο υπουργός Άμυνας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Σκέρτσος: Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας, δεν είναι το παρελθόν και όσοι το εκπροσωπούν