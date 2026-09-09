Θεσσαλονίκη: Του πήραν δίπλωμα και πινακίδες και την επόμενη μέρα συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση με μηχανή

Ένας 28χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ για επικίνδυνη οδήγηση στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Ο 28χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης να οδηγεί επικίνδυνα δίκυκλη μοτοσικλέτα στην περιοχή της Καλαμαριάς, κάνοντας επίδειξη ικανοτήτων. Σημειώνεται πως την προηγούμενη μέρα του είχαν αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης και οι πινακίδες κυκλοφορίας για παράβαση του Κ.Ο.Κ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.