MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν-ΗΠΑ: Η Τεχεράνη απειλεί να πλήξει αμερικανικές βάσεις αν χτυπηθούν δεξαμενόπλοιά της

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Αλί Αμπντολαχί, απείλησε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, αν μπουν στο στόχαστρο ιρανικά δεξαμενόπλοια.

«Ο αμερικανικός στρατός (…) κάλεσε να εκκενωθούν τα ιρανικά δεξαμενόπλοια με στόχο να τα πλήξει. Ανακοινώνω επομένως ότι οποιαδήποτε επίθεσε εναντίον ιρανικών δεξαμενόπλοιων θα προκαλέσει πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή», είπε ο στρατηγός, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Την ίδια ώρα, τα πρακτορεία Mehr και Fars μετέδιδαν ότι ακούγονταν εκρήξεις στο νησί Χαργκ και στο Τζασκ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

ΗΠΑ Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Στο εδώλιο τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα: “Άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που είχαν στην προστασία τους”

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Άγγελα Μέρκελ για το εκλογικό αποτέλεσμα στην Σαξονία-Άνχαλτ: “Ματώνει κ καρδιά μου”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Στο Παρίσι αύριο ο Μητσοτάκης για τη Διεθνή συνάντηση κορυφής για το Διάστημα

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Οργή κατά Νετανιάχου στο Ισραήλ μετά το δημοσίευμα ότι γνώριζε για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Η σχέση Ελλάδα, Κύπρου και Αιγύπτου υπόδειγμα σταθερότητας για την περιοχή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Φωτιά στα Μέγαρα – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα