Μπακογιάννη: Το “κόμμα Σαμαρά” θα είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία

Σαφή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και σε ένα ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά χάραξε την Τρίτη η πρώην υπουργός και βουλευτής Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη, υπερασπιζόμενη παράλληλα την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό και διαμηνύοντας ότι η κυβερνητική παράταξη δεν πρόκειται να αλλάξει την πολιτική της ταυτότητα.

Η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στον ρ/σ Mega News 104,6, εμφανίστηκε κατηγορηματική ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να μετακινηθεί προς τα δεξιά υπό την πίεση του Αντώνη Σαμαρά, ενώ χαρακτήρισε «στρατηγικά σωστή» την τοποθέτηση του πρωθυπουργού. «Ο κ. Σαμαράς το δικό του, εμείς το δικό μας», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή της, προσθέτοντας ότι η παράταξη «έχει επιβιώσει πολλών προβλημάτων» και «θα επιβιώσει και τώρα».

«Το κόμμα Σαμαρά θα είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία»

Η πρώην υπουργός και βουλευτής Χανίων απέρριψε την εκτίμηση ότι η αυστηρότερη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά συνιστά στρατηγικό λάθος.

«Μόνο στρατηγικό λάθος δεν ήταν. Στρατηγικά σωστή κίνηση ήταν», ανέφερε, εξηγώντας ότι με αυτή τη στάση η ΝΔ «οριοθετεί τον χώρο» της και καθιστά σαφές στους ψηφοφόρους της ποια παράταξη διεκδικεί εκ νέου την ψήφο τους.

Η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν ακόμη πιο σαφής ως προς το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό.

«Η Νέα Δημοκρατία είναι Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, όπως και να λέγεται, θα είναι ένα κόμμα το οποίο θα είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία», τόνισε.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην τελευταία παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποίησε επιχειρήματα τα οποία είχαν προβληθεί από την αντιπολίτευση κατά την προηγούμενη τετραετία, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ίδιος ήταν ακόμη βουλευτής της ΝΔ και στήριζε την κυβέρνηση.

«Αυτά γίνονται στην πολιτική, αλλά ο καθένας το κόμμα του. Ο κ. Σαμαράς το δικό του, εμείς το δικό μας», σημείωσε. «Αυτή η παράταξη έχει επιβιώσει πολλών προβλημάτων και αναμφισβήτητα είναι ένα πρόβλημα αυτό. Θα επιβιώσουμε και τώρα».

«Δεν θα αλλοιώσουμε την ταυτότητα της ΝΔ»

Η Ντόρα Μπακογιάννη απέρριψε ταυτόχρονα το ενδεχόμενο η κριτική που ασκείται από τα δεξιά να οδηγήσει σε μετατόπιση της κυβερνητικής παράταξης, με αφορμή και τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τα νέα σχολικά βιβλία.

«Εμείς το λάθος του woke δεν θα το κάνουμε», είπε, παραπέμποντας στις επιλογές των Συντηρητικών στη Βρετανία και του CDU στη Γερμανία.

«Δεν θα αλλοιώσουμε την ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας. Η ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας είναι δεδομένη», υπογράμμισε, υπενθυμίζοντας ότι με αυτή την πολιτική φυσιογνωμία το κόμμα κέρδισε δύο εκλογικές αναμετρήσεις.

Και κατέληξε με ένα σαφές μήνυμα προς όσους επιχειρούν, όπως υποστήριξε, να επηρεάσουν την κατεύθυνση της κυβερνητικής παράταξης: «Δεν πρόκειται από αυτή την ταυτότητα να φύγουμε διότι κάποιος θέλει να μας τραβήξει πιο δεξιά, πιο αριστερά, πιο πάνω ή πιο κάτω».

Μπακογιάννη για ελληνοτουρκικά: «Φοβάμαι ότι γυρίζουμε σε μία ένταση»

Σημαντικό μέρος της τοποθέτησης της Ντόρας Μπακογιάννη αφορούσε και την επανεμφάνιση εντάσεων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η ίδια εκτίμησε ότι οι σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας «δεν ήταν ποτέ ευθύγραμμες», σημειώνοντας ότι μετά από μια τριετή περίοδο ύφεσης οι δύο χώρες βρίσκονται εκ νέου σε περίοδο έντασης.

Κατά την εκτίμησή της, η κινητικότητα της Αθήνας σε μια σειρά από μέτωπα έχει προκαλέσει ανασφάλεια στην τουρκική πλευρά. Αναφέρθηκε στα θαλάσσια πάρκα, στη συμφωνία με την Αίγυπτο και στην αμυντική θωράκιση της χώρας, χαρακτηρίζοντας την «Ασπίδα του Αχιλλέα» ως «το κερασάκι στην τούρτα».

«Όταν η Ελλάδα εξοπλίζεται, όταν η Ελλάδα εμφανίζει μία υπεροπλία στον αέρα αυτή τη στιγμή, όταν οι Τούρκοι δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν ακόμα τα ποθητά F-35 από τους Αμερικανούς, αυτό δημιουργεί στο εσωτερικό της Τουρκίας μια εντονότατη κριτική προς την κυβέρνηση και η κυβέρνηση αντιδρά», ανέφερε.

Η ίδια προειδοποίησε ότι η νέα περίοδος έντασης ενδέχεται να έχει διάρκεια. «Φοβάμαι ότι γυρίζουμε σε μία ένταση», είπε, συνδέοντας το χρονικό της βάθος με τους επερχόμενους εκλογικούς κύκλους σε Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία και Ελλάδα.

«Ο πρωθυπουργός έχει υποχρέωση να συζητά με όλους»

Αναφερόμενη, τέλος, στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν στο Μέγαρο Μαξίμου, η Ντόρα Μπακογιάννη υπερασπίστηκε την επιλογή του πρωθυπουργού.

«Ο πρωθυπουργός έχει υποχρέωση να συζητά με όλους», τόνισε, επισημαίνοντας ότι ο Ιμπραήμ Καλίν δεν είναι μόνο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών αλλά και πρόσωπο ιδιαίτερα κοντά στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Αμφιβάλλετε ότι πήρε την απάντηση την οποία του έδωσε ο πρωθυπουργός;», διερωτήθηκε, σημειώνοντας ότι είναι χρήσιμο η τουρκική πλευρά να γνωρίζει απευθείας τις θέσεις και τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τα ζητήματα των διμερών σχέσεων.