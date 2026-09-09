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Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Οκτωβρίου

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THESTIVAL TEAM

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Σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ.

Το χρονοδιάγραμμα διαμορφώνεται ανάλογα με το πρώην Ταμείο στο οποίο ανήκουν οι δικαιούχοι, καθώς και με το αν πρόκειται για κύρια ή επικουρική σύνταξη.

Ποιοι πληρώνονται στις 25 Σεπτεμβρίου

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 θα καταβληθούν:

  • Οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.
  • Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, βάσει του Ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.
  • Οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μη μισθωτούς όσο και για μισθωτούς.

Ποιοι πληρώνονται στις 29 Σεπτεμβρίου

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση των πληρωμών.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν:

  • Οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών, όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
  • Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Οι συνταξιούχοι, πάντως, θα μπορούν να δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς μία ημέρα νωρίτερα από την επίσημη ημερομηνία πληρωμής.

Έτσι, για την πρώτη πληρωμή τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, ενώ για τη δεύτερη από το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, μετά τις 17:00.

Συντάξεις

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