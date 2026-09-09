Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Στον νομό Θεσσαλονίκης σήμερα Τετάρτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με ίδιες εντάσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 21 έως 28- 29 βαθμούς Κελσίου.