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Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

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Στον νομό Θεσσαλονίκης σήμερα Τετάρτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με ίδιες εντάσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 21 έως 28- 29 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

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