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ΔΥΠΑ: Έως τις 20 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις στις σχολές μαθητείας στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συνεχίζονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητευομένων στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μία από τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία:

  • Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου 
  • Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης 
  • Τεχνίτης Επισιτισμού

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 23:59.

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν όσοι είναι 18 ετών και άνω και διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου ή ισότιμο τίτλο σπουδών. Για την ειδικότητα «Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου» απαιτείται επιπλέον πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικών, γαλλικών ή γερμανικών, επιπέδου Β2.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με κωδικούς TAXISnet, μέσω του gov.gr:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-peiramatike-epaggelmatike-skhole-tes-dypa

Διαδρομή: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τον ψηφιακό σύμβουλο DYPA_GO, ο οποίος παρέχει εξατομικευμένη πληροφόρηση ανάλογα με τις ανάγκες τους. Είναι διαθέσιμος στην παραπάνω υπηρεσία του gov.gr και στην ιστοσελίδα https://schools.dypa.gov.gr/

Οι ΠΕΠΑΣ Μαθητείας λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο και εφαρμόζουν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης. Η θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση στη σχολή συνδυάζεται με μάθηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job training), ώστε οι μαθητευόμενοι να αποκτούν γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία.

Το πρόγραμμα μάθησης στη σχολή πραγματοποιείται από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο. Η μαθητεία σε εργασιακό χώρο γίνεται από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο, σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, με οκτάωρη ημερήσια απασχόληση, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Κατά τη μαθητεία στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι μαθητευόμενοι αμείβονται με ημερομίσθιο ίσο με το 95% του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη: 41,09 € × 95% = 39,04 €.

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν ανά ΠΕΠΑΣ το σχολικό έτος 2026-2027 είναι:

  • Καλαμάκι, Ηράκλειο Κρήτης και Ρόδος: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου και Τεχνίτης Επισιτισμού
  • Μυτιλήνη και Πάτρα: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης και Τεχνίτης Επισιτισμού
  • Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου
  • Κέρκυρα: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

Οι μαθητευόμενοι των ΠΕΠΑΣ:

  • συμμετέχουν σε πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, με αμοιβή και ασφάλιση
  • φοιτούν σε σύγχρονα, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και λαμβάνουν δωρεάν βιβλία και βοηθήματα
  • εκπαιδεύονται από έμπειρο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
  • λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα στέγασης 240 ευρώ και ημερήσιο επίδομα σίτισης 9 ευρώ, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις
  • δικαιούνται σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες, με αποδοχές
  • δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

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