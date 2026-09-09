Θεσσαλονίκη: “Από το Κιότο της Ιαπωνίας… στον Πόντο” – Ιάπωνες φοιτητές παρουσιάζουν ποντιακούς χορούς απόψε στην Τούμπα

Μια ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Ιαπωνίας φιλοξενεί σήμερα από τις 20:00 έως τις 23:00 η Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης,, στο υπαίθριο θεατράκι της Πλατείας Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού.

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκεται η συμμετοχή ομάδας Ασιατών φοιτητών από το Πανεπιστήμιο του Κιότο της Ιαπωνίας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς ποντιακούς χορούς.

Η παρουσία τους αποτελεί ένα ιδιαίτερο παράδειγμα της οικουμενικότητας της ελληνικής παράδοσης, καθώς νέοι άνθρωποι από την Ιαπωνία έρχονται να γνωρίσουν και να παρουσιάσουν τον πολιτισμό του Ποντιακού Ελληνισμού, μετατρέποντας τον χορό σε γέφυρα φιλίας ανάμεσα στους δύο λαούς.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Χορευτικό Τμήμα του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας, είναι αφιερωμένη στην Κρήτη, τον Πόντο και την Κύπρο, με τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Καλαμαριάς «Οι Μύθριοι», του Πολιτιστικού Συλλόγου Τούμπας-Πυλαίας «Η Ρωμιοσύνη» και της Κυπριακής Εστίας Βορείου Ελλάδος.

Μια βραδιά όπου η ελληνική παράδοση συναντά την Ιαπωνία και ο πολιτισμός γίνεται γέφυρα που ενώνει τους λαούς.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.