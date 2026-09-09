Θεσσαλονίκη: Καθαρίστρια στο “Παπανικολάου” έκλεβε για 15 χρόνια σεντόνια και τρόφιμα από το νοσοκομείο

Μια 41χρονη που εργαζόταν ως υπάλληλος καθαρισμού στο “Παπανικολάου”, στη Θεσσαλονίκη, κατηγορείται για υπεξαίρεση υλικού από το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η 41χρονη η οποία εργαζόταν στο νοσοκομείο ως υπάλληλος καθαρισμού, τα τελευταία 15 χρόνια, ιδιοποιήθηκε παράνομα νοσοκομειακό υλικό (σεντόνια, είδη καθαρισμού, χαρτικά και τρόφιμα).

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας- Χορτιάτη.