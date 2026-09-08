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Μαρία Κανελλοπούλου – Η νέα ανάρτηση μετά την ανησυχία για την υγεία της: “Δεν απαντώ από ανημπόρια”

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THESTIVAL TEAM

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Στα social media επέστρεψε η Μαρία Κανελλοπούλου, λίγες ημέρες μετά την περιπέτεια με την υγεία της που προκάλεσε ανησυχία στους διαδικτυακούς της φίλους. Η γνωστή ηθοποιός θέλησε, μέσα από νέα ανάρτησή της στο Facebook την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, να ευχαριστήσει όσους έδειξαν ενδιαφέρον για την κατάστασή της.

Παράλληλα, εξήγησε πως δεν είναι σε θέση να απαντήσει στα μηνύματα και τις κλήσεις που δέχεται, ζητώντας ουσιαστικά κατανόηση από όσους προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί της. Η Μαρία Κανελλοπούλου νοσηλεύεται μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε, γεγονός που είχε γίνει γνωστό τις προηγούμενες ημέρες.

«Συγγνώμη που δεν απαντώ στα υπέροχα μηνύματά σας… Που δεν απαντώ στις κλήσεις σας… Δεν είναι από αγένεια. Είναι από ανημπόρια… Και πάλι ευχαριστώ…», έγραψε χαρακτηριστικά η Μαρία Κανελλοπούλου.

Μαρία Κανελλοπούλου

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