ΠΟΥ: Οι ελλείψεις σε προσωπικό και χρηματοδότηση δυσκολεύουν την αντιμετώπιση του Έμπολα στο ΛΔ Κονγκό

Οι ελλείψεις σε εκπαιδευμένο προσωπικό, επιχειρησιακούς συνεργάτες και χρηματοδότηση προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις προσπάθειες να επεκταθεί η αντιμετώπιση του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό καθώς η επιδημία εξαπλώνεται γεωγραφικά, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Η επιδημία έχει επεκταθεί πέρα από το αρχικό επίκεντρο στην Μπούνια, επηρεάζοντας έξι επαρχίες και οδηγώντας τις αρχές στο να υιοθετήσουν μια πιο αποκεντρωμένη στρατηγική, κατασκευάζοντας κέντρα θεραπείας κοντά σε κοινότητες που πλήττονται, δήλωσε ο ΠΟΥ.

Η επιδημία στο Κονγκό που οφείλεται στο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε 3.175 ανθρώπους και έχει μολύνει πάνω από 6.000, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, και συνεχίζει να εξαπλώνεται στα βορειοανατολικά.

Ο Λούκα Φοντάνα, αξιωματούχος του ΠΟΥ, δήλωσε ότι σχεδόν 1.400 κλίνες νοσηλείας έχουν ήδη δημιουργηθεί σε 59 κέντρα θεραπείας. «Ωστόσο, παρά την εξαιρετική αυτή προσπάθεια, εκτιμούμε ότι θα χρειαστούν ακόμα 1.600 κλίνες», δήλωσε.

Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι περίπου τρεις υγειονομικοί χρειάζονται για κάθε κλίνη ασθενούς με Έμπολα, το οποίο σημαίνει ότι θα απαιτηθούν περίπου 9.000 μέλη προσωπικού για τη σχεδιαζόμενη δυναμικότητα 3.000 κλινών. Αυτό θα απαιτήσει την πρόσληψη και εκπαίδευση περίπου 5.000 επιπλέον υγειονομικών.

«Κάθε φορά που ένας υγειονομικός μπαίνει στον χώρο των ασθενών, φορώντας πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό, το κόστος είναι περίπου 25 δολάρια. Εκατοντάδες εργαζομένους μπαίνουν στον χώρο των ασθενών κάθε μέρα», είπε ο Φοντάνα.

Αυτό που επιτείνει το πρόβλημα είναι ο περιορισμένος αριθμός των διεθνών οργανισμών που μπορούν να διαχειριστούν κέντρα θεραπείας Έμπολα, εν μέρει λόγω των ευρύτερων περικοπών χρηματοδότησης από ξένους δωρητές, δήλωσε ο Φοντάνα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΠΟΥ, η λειτουργία ενός κέντρου 50 κλινών κοστίζει περίπου 500.000 δολάρια.